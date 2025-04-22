Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что до взрывов в регионе объявили воздушную тревогу.

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Что известно о взрывах в Полтаве

Воздушная тревога на территории Полтавской области была объявлена ​​ориентировочно в 22:41. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении региона с территории Сумской и Харьковской областей.

Затем там отметили, что большинство из вышеупомянутых БПЛА продолжают двигаться в направлении города и района. Уже в 23.24 в сети обнародовали первую информацию о взрывах, которую слышали в Полтавской общине.

В Полтавской общине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Уже в 23:27 появилась информация о повторных взрывах в городе. Сообщили о массовой атаке на Полтаву. По данным СМИ, в городе наблюдаются перебои с электроснабжением. Дополнительные детали пока не указывают.

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К слову, незадолго до этого было громко в Одессе. Воздушные силы предостерегали местных о группах ударных беспилотников из акватории Черного моря. Взрывы подтвердил и городской голова Геннадий Труханов. Сообщения о возможных последствиях не поступали.