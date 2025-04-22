Об этом сообщает корреспондентка 24 канала.
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Что известно о взрывах в Одессе
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 22:13. Воздушные силы писали, что в направлении региона движутся вражеские беспилотники.
Группы ударных БПЛА из акватории Черного моря – в направлении Одесской области,
– написали военные.
По данным корреспондента 24 Канала взрывы в городе прогремели около 22:50. Впоследствии громкие звуки в городе также подтвердил и городской голова Одессы Геннадий Труханов.
"В городе слышны взрывы!", – написал он.
До этого мэр призвал жителей Киевского района быть внимательными. Кроме того, он призвал одесситов и гостей города находиться в безопасных местах.