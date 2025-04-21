Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Что известно о взрывах в Одессе

Так, сообщения о взрывах в Одессе поступили примерно в 15:28. В это время в Одесской и ряде других областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из Крыма.

За мгновение до взрывов мониторы предупредили о выходах баллистики из Крыма. Вероятный пуск ракет "Искандер" или систем ПВО С-300/С-400. Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан находиться в безопасных местах.

В 15:35 появилась информация о повторных пусках ракет из Крыма. Одесские паблики сообщили, что пуски на север, а в регионе тихо.

Кстати, оперативно о тревогах и опасности для всех областей, а также о последствиях российских атак – читайте в нашем телеграм-канале.

В 15:45 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.