07:13, 21 апреля

В общем Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками и несколькими ракетами из Черного моря. ПВО работала по вражеским беспилотникам в Черкассах, Херсоне и в Одесской области.

Ближе к 06:00 на Юге дали отбой. Но утром в небе над Украиной еще летают "Шахеды".