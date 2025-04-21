07:13, 21 квітня

Загалом Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками та кількома ракетами з Чорного моря. ППО працювала по ворожих безпілотниках у Черкасах, Херсоні та в Одеській області.

Ближче до 06:00 на Півдні дали відбій. Але зранку в небі над Україною ще літають "Шахеди".