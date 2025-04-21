24 Канал збирає дані про тривогу в Україні вночі 21 квітня, спираючись на дані Повітряних сил і моніторингових спільнот. Очевидно, що Росія ігнорує пропозицію Володимира Зеленського про тишу в небі. Хоча на Великдень тривог в Україні не було.
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Де тривога в Україні 21 квітня та чому
Де зараз тривога в Україні
Монітори також пишуть про "Шахеди" на Сумщині.
Запорізька, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА.
Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Чернігівська область – ворожий розвідувальний БпЛА. Можлива робота ППО.