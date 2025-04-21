24 Канал собирает данные о тревоге в Украине ночью 21 апреля, опираясь на данные Воздушных сил и мониторинговых сообществ. Очевидно, что Россия игнорирует предложение Владимира Зеленского о тишине в небе. Хотя на Пасху тревог в Украине не было.

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Где тревога в Украине 21 апреля и почему

03:07, 21 апреля Где сейчас тревога в Украине

03:03, 21 апреля Мониторы также пишут о "Шахедах" на Сумщине.

03:01, 21 апреля Запорожская, Харьковская области – угроза применения ударных БпЛА.

02:28, 21 апреля Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.