Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського.

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Підсумок доби з моменту оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

20 квітня Україна чи не вперше за довгий час не чула чигналу повітряної тривоги. Президент України зазначив, що припинення атак з неба – це найпростіший формат перемир'я, який можна було б продовжити. Якщо Росія погодиться на скасування будь-яких ракетних чи дронових ударів щонайменше на 30 днів, то це покаже наміри завершити війну повністю.

Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну,

– підкреслив Зеленський.

Президент також отримав звіт від головкома ЗСУ Олександра Сирського. У ньому йдеться, що за цю добу російська армія більш ніж 2 тисячі разів порушувала припинення вогню, яке оголосив Путін. На фронті відбулося 67 російських штурмів, найбільше – на Покровському напрямку. Також окупанти завдали 1355 обстрілів, з них 713 – із важкого озброєння, а 673 – із FPV-дронів.

Відтак Росія фактично на всіх основних напрямках фронту не дотрималася "великоднього перемир'я". Також Москва не надала відповідь на пропозицію України щодо повної тиші на наступні 30 днів.