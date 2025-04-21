Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Так, повідомлення про вибухи в Одесі надійшли приблизно о 15:28. У цей час в Одеській та низці інших областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

За мить до вибухів монітори попередили про виходи балістики з Криму. Імовірний пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300/С-400. Мер Одеси Геннадій Труханов закликав містян перебувати у безпечних місцях.

О 15:35 з'явилася інформація про повторні пуски ракет з Криму. Одеські пабліки повідомили, що пуски на північ, а у регіоні тихо.

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О 15:45 на Одещині оголосили відбій повітряної тривоги.