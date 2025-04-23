Взрыв в Харькове подтвердил городской голова Игорь Терехов около часа ночи, пишет 24 Канал. Он добавил, что Харьков снова под атакой вражеских БПЛА.
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Россияне повторно атаковали Харьков
Других деталей Игорь Терехов относительно вражеской атаки не предоставил. После этого в городе было слышно еще несколько звуков взрывов.
До того, как в Харькове прогремели взрывы, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о группе ударных беспилотников в направлении города.
Добавим, что вечером 22 апреля российские военные также пытались нанести удар по Харькову с помощью дронов. Так, в городе было слышно несколько взрывов.
Впоследствии Игорь Терехов сообщил, что враг применил дрон типа "Молния". В результате падения беспилотника в Салтовском районе возник пожар. К счастью, никто не пострадал.