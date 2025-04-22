Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Харькове

Россияне продолжают наносить новые удары по Харькову. Воздушную тревогу в городе объявили в 21:25, а уже в 21:33 там прогремел взрыв.

В Харькове был слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

О 22:05 Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали город беспилотником. Сейчас идет сбор данных о последствиях "прилета".

В результате падения беспилотника "Молния" в Салтовском районе горит гараж, пострадавших нет,

– написал городской голова.

Заметим, что в 21:32 в Воздушных силах сообщили о пусках КАБов на Харьковскую область.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, что россияне уже наносили массированный удар по Харькову днем 22 апреля. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в нескольких районах, пострадали люди.