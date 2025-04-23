Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Там также обнародовали фото последствий атаки по Одессе.
Смотрите также Харьков под массированной атакой "Шахедов": в городе есть прилеты, возникли пожары
Россия ударила по Одессе
По предварительной информации, в результате атаки по Одессе пострадали 2 человека.
Известно, что в результате вражеских действий есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Повреждена гражданская инфраструктура, занялись жилые дома, здания частных предприятий,
– говорится в сообщении.
Россияне атаковали Одессу: смотрите видео ликвидации последствий
Указывается, что пожары ликвидировали спасатели, а также добровольцы и пожарное подразделение Нацгвардии. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.
Последствия атаки по Одессе / Фото ГСЧС