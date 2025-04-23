Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Там також оприлюднили фото наслідків атаки по Одесі.
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Росія вдарила по Одесі
За попередньою інформацією, внаслідок атаки по Одесі постраждали 2 людини.
Відомо, що внаслідок ворожих дій є пошкодження цивільної інфраструктури.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств,
– ідеться в повідомленні.
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Вказується, що пожежі ліквідовували рятувальники, а також добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям.
Наслідки атаки по Одесі / Фото ДСНС