Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Там також оприлюднили фото наслідків атаки по Одесі.

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Росія вдарила по Одесі

За попередньою інформацією, внаслідок атаки по Одесі постраждали 2 людини.

Відомо, що внаслідок ворожих дій є пошкодження цивільної інфраструктури.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зайнялися житлові будинки, будівлі приватних підприємств,

– ідеться в повідомленні.

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Вказується, що пожежі ліквідовували рятувальники, а також добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям.

Наслідки атаки по Одесі / Фото ДСНС