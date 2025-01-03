Ідея нового сервісу в тому, щоб українці могли швидко та зручно повідомляти про проблеми з отриманням державних послуг, повідомляє 24 Канал. За словами Михайла Федорова, громадяни зможуть активувати голосового помічника простим струшуванням телефону, після чого надиктувати своє місцезнаходження та описати проблему.

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Як працюватиме новий сервіс?

Система, заснована на штучному інтелекті, автоматично класифікуватиме скаргу за категоріями та надсилатиме її до відповідного міністерства чи органу влади. Відповідальні особи, включно з міністрами, отримуватимуть push-сповіщення через сервіс "Дія.Офіс" про проблеми, з якими стикаються громадяни.

Федоров також наголосив на важливості створення рейтингу державних органів на основі зворотного зв’язку громадян.

Такий рейтинг допоможе чиновникам краще розуміти реальність, у якій живуть їхні співвітчизники, та покращувати якість надання послуг,

– зазначив міністр.

За словами Федорова, голосовий помічник може стати частиною екосистеми Дія, яка вже давно перетворюється на багатофункціональний інструмент для взаємодії громадян із державою.

Розвиток Дія.Офіс

Варто зазначити, що в грудні 2023 року уряд ухвалив постанову про запуск сервісу "Дія.Офіс" для посадовців. На початкових етапах платформа використовуватиметься для авторизації чиновників та забезпечення комунікації з громадянами. У перспективі сервіс включатиме дані про цілі та КРІ кожного міністерства, а також ефективність роботи уряду в цілому.

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Мінцифри активно працює над впровадженням нових цифрових рішень, які спрощують взаємодію громадян із держорганами та підвищують прозорість і підзвітність влади.