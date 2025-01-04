Оборонные инновации в Украине

Мы в Brave1 это хорошо понимаем, поэтому в этом году существенно активизировались в поддержке оборонных инноваторов. Более 3 200 разработок, более 1 400 компаний, более 30 миллионов долларов выданных грантов – это не только показатели нашей работы, это демонстрация роста украинских производителей всего за 1,5 года существования Brave1. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Мы уже имеем успешную defense tech-индустрию, которая работает как четко отлаженный генератор необходимых разработок. Вот несколько главных результатов кластера Brave1 за 2024 год.

Дрон-перехватчик. В этом году нам удалось "познакомить" россиян с рядом инновационных геймченджеров от украинских разработчиков. Один из них – дрон-перехватчик российских "Орланов". Для этого в апреле мы запустили конкурс на поиск решения, на который откликнулись десятки украинских производителей.

Сегодня уже есть перехватчики, которые успешно защищают наши тыловые районы от российских разведчиков. Одно из таких решений, которое было кодифицировано согласно стандартам НАТО, – дрон-перехватчик. На его счету уже около 20 подтвержденных поражений вражеских разведывательных беспилотников – военные их используют на Харьковском, Сумском, Курском и Запорожском направлениях.

Украинский Мавик. Одним из наиболее используемых и эффективных дронов на фронте вот уже несколько лет является китайский Mavic. Такое активное использование военными создает ряд вызовов для Украины, среди которых зависимость от импорта и сложная логистика, а также значительные потери этих дронов. Поэтому мы привлекли украинских производителей, которые уже создали собственные аналоги такого дрона. Есть уже изделия, которые кодифицированные согласно стандартам НАТО.

БПЛА с искусственным интеллектом. Также достигли мощного прогресса в интеграции искусственного интеллекта и машинного зрения в БПЛА. Такие дроны на финальной стадии полета автоматически наводятся на "подсвеченную" оператором цель. В этом году государство впервые начало контрактовать FPV-дроны с AI-наведением. Эти дроны не чувствительны к РЭБу противника, а значит, их эффективность существенно выше обычных аналогов.

Украинские разработчики уже работают над решениями, где искусственный интеллект используют не только для донаведения, но и для обеспечения полностью автономного полета, самостоятельной идентификации цели.

Дипстрайки. В 2024 году враг четко увидел, что даже в его тылу нет безопасных мест. Дальнобойные дроны от украинских производителей могут находить цели за тысячи километров, поражая аэродромы, нефтебазы, критическую инфраструктуру. Этим нам удалось несколько компенсировать отсутствие достаточного количества ракетного вооружения, способного достигать целей на стратегической глубине.

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Рекордные инвестиции. В этом году нам удалось вывести инвестиции в украинский defense tech-рынок на совершенно новый уровень. В частности, провели крупнейший международный инвестиционный саммит об отечественных оборонных инновациях – Defense Tech Valley, где собрали более 800 участников, среди которых украинские и международные инвесторы, разработчики, военные, чиновники.

Такая заинтересованность инвесторов к технологиям, испытанных войной, трансформируется в реальные показатели – только с начала года в индустрию инвестировано более 40 миллионов долларов. Это в 8 раз больше, чем в 2023 году. Мы будем наращивать динамику, для этого работаем с более чем 240 инвестпартнерами из 35+ стран.

Планы на 2025 год

Очевидно, что нам есть над чем работать и куда расти. Ведь война постоянно создает новые вызовы и угрозы, на которые мы должны вовремя реагировать технологиями. Мы уже определили четкий перечень направлений, где наши военные больше всего нуждаются в инновациях.

Ракеты. В 2024 году запустили ракетную программу. Мы в Brave1 в 2024 году уже начали выдавать гранты на ракеты украинского производства и рассчитываем, что уже вскоре враг лично "познакомится" с отечественными разработками.

В 2024 году запустили ракетную программу. Мы в Brave1 в 2024 году уже начали выдавать гранты на ракеты украинского производства и рассчитываем, что уже вскоре враг лично "познакомится" с отечественными разработками. Рой дронов . Постепенно отходим от концепции "один дрон – один оператор" и переходим к технологии роя дронов, которая предусматривает возможность управлять группой БПЛА, которые координируются между собой с помощью искусственного интеллекта. У нас уже несколько команд, которые не только имеют такие решения, но и реализуют их на практике. Не сомневаемся, что за этой технологией будущее, поэтому должны опередить врага.

. Постепенно отходим от концепции "один дрон – один оператор" и переходим к технологии роя дронов, которая предусматривает возможность управлять группой БПЛА, которые координируются между собой с помощью искусственного интеллекта. У нас уже несколько команд, которые не только имеют такие решения, но и реализуют их на практике. Не сомневаемся, что за этой технологией будущее, поэтому должны опередить врага. Антишахеды. Ежедневно Украину атакуют "Шахеды", от которых страдает гражданская инфраструктура, энергетика. Очевидно, что мы не можем терпеть эту ситуацию, поэтому сосредотачиваем внимание разработчиков на поиске решений, которые существенно снизят эффективность шахедных атак врага.

Это далеко не полный список того, что мы планируем и будем делать. О многом враг узнает только постфактум.

Можем сказать с полной уверенностью: украинская defense tech-индустрия продолжит закреплять за собой статус одного из глобальных хабов оборонных инноваций.

И что самое главное – сделаем максимум, чтобы украинские защитники получали технологии вовремя и в нужном количестве.