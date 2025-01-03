Как структуры МВД обеспечивают безопасность в Украине

Ежедневно боль от потерь наших людей, ежедневно новые вызовы и работа сверх пределов собственных сил. Мы не строим иллюзии, зато делаем максимум, чтобы приблизить справедливый мир. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Национальная гвардия, полиция, пограничники – важная часть Сил обороны. Наши ребята прямо сейчас борются за Независимость по всей линии фронта. Мы значительно масштабировали и усилили боевые бригады, вроде "Азов", "Ярость" и другие.

Полиция одновременно заботится о порядке и стабильности в тылу. Нам удалось удержать показатели безопасности в гражданском секторе на уровне довоенных показателей. ГСЧСники – герои без оружия. Спасают людей в чрезвычайно сложных условиях, нередко рискуя собственной жизнью. Ни одна спасательная служба в мире не имеет подобного опыта.

Миграционщики и Главный сервисный центр работают, чтобы наши люди имели доступ к качественным государственным услугам даже во время блэкаутов и в прифронтовых областях. Часто – просто в укрытиях.

Безопасность – ключевая задача в условиях войны. Очевидно, что во время вражеских обстрелов и боевых действий граждане не чувствуют себя в безопасности. Но мы прилагаем много работы и усилий внутри страны, чтобы обеспечить защиту общественного порядка.

МВД в Силах обороны

Впрочем, сегодня МВД Украины – это не только о внутренних делах.

МВД – второе в стране ведомство по количеству военнослужащих. В прошлом году мы усилили "Гвардию наступления" в составе Государственной пограничной службы – Донецкий и Краматорский пограничные отряды расширились до бригад "Гарт" и "Форпост". Также сформировали сводные стрелковые бригады в составе Национальной полиции Украины. Планируем масштабировать и усиливать наши боевые возможности и в дальнейшем.

В целом на сегодня силы МВД Украины составляют около 20% Сил обороны. Поэтому всесторонняя и комплексная поддержка защитников – не просто приоритет, это прежде всего наша ответственность и наш долг.

Мы хотим, чтобы каждый ветеран и военный имел доступ к качественной медицинской помощи, психологической поддержки, реабилитации, протезирования и возможностей для трудоустройства.

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Сейчас работаем над созданием протезно-реабилитационного центра на базе медицинского учреждения МВД. В сотрудничестве с Protez Foundation и международными партнерами планируем сделать этот центр местом с лучшими специалистами и современным оборудованием, где будут протезировать, изготавливать и обслуживать протезы.

Для удобства запустили Электронный кабинет социальной защиты, где участники боевых действий системы МВД и их родственники могут быстро оставить запрос на помощь. Также работает контактный центр по социальным вопросам. Делаем все, чтобы больше услуг были доступны онлайн.

Приоритет – цифровизация

Продолжение цифровизации государственных услуг – наш приоритет на 2025 год. Во время полномасштабной войны это не только об удобстве, но и о безопасности. Для прифронтовых регионов это жизненно важно: посещение госучреждений может быть опасным из-за обстрелов. Но это актуально и для тыла, ведь цифровые решения, например интеграция карты укрытий в Дию, делают безопасность доступной для каждого. Кроме того, цифровизация обеспечивает стабильность: услуги предоставляются даже во время перебоев с электроэнергией или разрушения инфраструктуры врагом.

В этом году сосредотачиваемся на переводе в онлайн максимально возможного количества услуг Главного сервисного центра МВД Украины. В целом мы начали комплексный процесс оптимизации работы ГСЦ. Устраняем технические пробелы и минимизируем коррупционные риски. Процесс будет состоять из нескольких частей:

кадровая перезагрузка,

технический аудит,

улучшение программного обеспечения,

предотвращение вмешательства в работу электронной системы сторонних средств.

Многие услуги ГСЦ МВД уже доступны онлайн в Электронном кабинете водителя или в приложении Дия и мы видим, что они пользуются спросом среди граждан. Продолжаем нашу работу над усовершенствованием государственных сервисов.

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Задачи на 2025 год

Наш приоритет – безопасность граждан. Мы продолжаем работать над существующими проектами и внедряем новые решения, чтобы люди даже во время войны чувствовали себя защищенными.

Усиливаем контроль за оборотом оружия, обеспечиваем безопасность школ, расширяем покрытие линии 112 и заботимся о безбарьерности.

Среди основных планов на этот год – усиление возможностей в сфере разминирования и развитие системы видеомониторинга.

Работаем над созданием центра подводного разминирования в Черкасской области. Он будет оснащен передовой техникой для подводного разминирования – специализированными дронами, беспилотниками с гидролокаторами и современным оборудованием для подводного разминирования. Также вскоре увеличим команду специалистов по подводному разминированию.

Ожидаем законодательного урегулирования работы единой системы видеомониторинга публичной безопасности. Законопроект установит единые технические и функциональные требования к таким системам. Это повысит эффективность превентивных мер и облегчит лиц, находящихся в розыске.

Впереди много работы. Визия МВД по безопасности компоненты содержит лучшие мировые практики, а главное – наш уникальный опыт. Все вместе шаг за шагом усилит нашу страну.