Главная миссия кластера – быстро доставлять технологии на фронт. Благодаря работе платформы идеи быстрее превращают в реальные продукты и передают военным. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Brave1 выполняет сразу несколько ключевых функций:

помогает разработчикам пройти сложный путь от идеи до кодификации согласно стандартам НАТО;

обеспечивает сотрудничество между военными, разработчиками и бизнесом;

предоставляет инструменты для тестирования продуктов;

предоставляет гранты и способствует матчмейкингу разработчиков и инвесторов.

Главные результаты

Сейчас на платформе Brave1 уже зарегистрировано более 3 100 разработок от 1 400 разработчиков. Это различные типы БПЛА, РЭБ, роботы, средства с применением искусственного интеллекта и другие инновации. Большинства этих разработок не существовало до 2022 года, а уже сейчас они работают на фронте и сохраняют человеческие жизни.

Кластер не просто оказывает экспертную поддержку и помогает получить кодификацию, но и системно выдает гранты. Уже выдано 394 гранта на 420,3 миллиона гривен. Благодаря финансированию разработчики улучшили уровень готовности технологий 87% разработок.

Отдельный трек финансовой поддержки – привлечение инвестиций. Кластер регулярно проводит Invest Demo Days для матчмейкинга украинских производителей и украинских и международных инвесторов. С начала года с помощью Brave1 уже привлечено более 25 миллионов долларов в украинскую индустрию оборонных инноваций. Это в 5 раз больше, чем за весь прошлый год.

Далее – о главных технологических результатах Brave1, инновации и уникальных разработках на фронте.

Украинский "Мавик", дроны-перехватчики: развитие рынка БПЛА

Дроны – одно из приоритетных направлений, на котором сфокусирован кластер. Так, на платформе Brave1 зарегистрировано более 800 различных БПЛА. Более 200 разработок кодифицированы и закупаются государством.

Благодаря работе кластера в Украине появились уникальные разработки, в частности, дроны-перехватчики. Они перехватывают вражеские разведывательные БПЛА, в частности "Орлан", SuperCam и ZALA.

Благодаря этим дронам украинская ПВО не тратит ценные ракеты на разведчиков, одновременно обеспечиваем лучшую защищенность наших войск в тылу. Команды, которые работают с Brave1, уже имеют решения, что работают на фронте.

Также украинские военные уже активно используют дроны с AI-наведением. В этом году государство впервые начало централизованно закупать такие дроны. Они не уязвимы к вражескому РЭБу и значительно эффективнее, чем обычные FPV.

Еще одна важная разработка – украинский "Мавик". Mavic – один из самых популярных и востребованных дронов на фронте. Он простой, относительно дешевый и мультифункциональный. Но в то же время добавляются другие вызовы – зависимость от импорта, сложная логистика, значительные потери дронов, а самое главное – изначально он не предусмотрен для военных целей. Поэтому решением может стать разработка нашего, украинского "Мавика". Отечественные разработки усовершенствованы и адаптированы к вызовам войны, в частности, в дроны интегрированы системы связи, которые более устойчивы к вражескому РЭБу.

Сейчас над разработкой украинского "Мавика" работают 15 команд. Уже три изделия кодифицированы согласно стандартам НАТО – "Линза" и "Зум" от команды Frontline и "Шмавик" от "Реактивных дронов". Еще два дрона – в процессе кодификации.

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Наземные роботизированные комплексы

Роботизация – это единственный путь сохранить жизнь людей. Поэтому в технологической войне роботы стали следующим геймченджером после БПЛА.

Сейчас на платформе Brave1 зарегистрировано более 280 НРК. Больше всего среди них логистических комплексов, которые фактически являются базовыми платформами. На них могут достраиваться другие системы: турели, механизмы для минирования, разведки и тому подобное. Остальные роботы – это специфические разработки, которые выполняют конкретные функции: ведение огня, камикадзе, эвакуация, разминирование и тому подобное. Но самое главное – сохраняют жизнь военных, поскольку управлять ими можно на расстоянии.

Brave1 системно проводит демо-дни, чтобы тестировать разработки, находить наиболее эффективные, чтобы в дальнейшем довести их до кодификации.

Например, на прошлой неделе состоялся масштабный полигон, где 40 украинских разработчиков представили 100 наземных роботизированных комплексов собственного производства. Среди них – 40 медевакуационных и логистических платформ, ударных, минеров и роботов-камикадзе, которые были протестированы в пределах полигона.

Во время испытаний роботы тестируют в условиях, максимально приближенных к реальным. Проверяют работу под действием РЭБа, проходимость, скорость и тому подобное. Это позволяет определить наиболее актуальные и нужные на фронте разработки.

Наша глобальная цель – чтобы все роботы, которые зарегистрированы в Brave1, были кодифицированы, получили контракты и попали на фронт.

РЭБ

Когда Brave1 только начинал работу, в Украине было всего около 10 решений РЭБ. Сейчас благодаря системной работе с разработчиками на платформе зарегистрировано более 240 разработок.

В направлении РЭБ Украина прошла тот же путь, что и с БПЛА, – открытие рынка, создание конкуренции, упрощение бюрократии. Сейчас на рынке работает более 140 разработчиков и производителей разного уровня в направлении РЭБ. В то же время ситуация с РЭБ очень динамична: то, что работало вчера, сегодня может уже не действовать. Поэтому нужно постоянно совершенствовать имеющиеся технологии и продолжать активно искать и создавать решения.

Ракеты и боеприпасы

Ракеты. Президент уже анонсировал ракетную программу. Очевидно, что исключительно дальнобойными дронами не можем выполнить весь спектр задач, которые стоят перед Силами обороны в глубине российской территории. Ракеты способны нанести значительно больший ущерб российской инфраструктуре. Поэтому мы активно работаем в этом направлении. Деталей не можем раскрывать, но работаем над собственными ракетами и уже есть результаты.

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Боеприпасы. Мы масштабировали наш опыт открытия рынков и на рынок боеприпасов. В частности, упростили порядок производства боеприпасов для беспилотников на снаряды всех типов, увеличили маржинальность для производителей до 25%. Это позволило производителям зарабатывать и реинвестировать в развитие и масштабирование. А до этого упростили импорт материалов для производства боеприпасов для БПЛА.

На сегодня уже более 40 производителей занимаются боеприпасами. Более 140 боеприпасов кодифицировано, и имеем цель на следующий год – изготовить 7 миллионов боеприпасов.

Приоритеты на 2025 год

У нас уже есть запрос на технологии и ключевые приоритеты. Вот некоторые из них.

Ракеты. Ракетная программа – это задача президента и наш приоритет сейчас. Мы понимаем, что нам нужно дальнобойное оружие. Именно поэтому Украина уже производит и продолжит производить собственные ракеты. В этом году разработчики уже начали получать гранты на ракеты, в следующем – продолжим работать по этому треку.

Рои дронов. Постепенно отходим от концепции "один дрон – один оператор" и работаем над внедрением технологий, которые позволят одному оператору управлять целой стаей дронов и которые будут скоординированы между собой. Так существенно повышаем эффективность дроновых атак. Эта разработка проходит испытания на полигонах, и уже есть результаты.

Автономное поражение. Враг имеет мощные средства РЭБ, их работа приводит к масштабным потерям наших дронов. Чтобы противодействовать российскому РЭБу, дроны оборудуют технологиями искусственного интеллекта и машинного зрения. Такие БПЛА могут самостоятельно наводиться на цель, не требуя никакой связи с оператором.

Дрон-носитель. Кластер с разработчиками работает над созданием дрона-носителя FPV-беспилотников. Он доставляет FPV и ретранслирует связь для возможности оператора управлять ими. Это позволяет работать FPV-камикадзе в оперативном тылу врага.

Антишахед. Шахеды несут ежедневную угрозу украинцам. Поэтому вместе с производителями кластер работает над спектром решений, которые смогут лишить врага возможности эффективно использовать эти дроны.

Надводные и подводные дроны. Во время полномасштабной войны возник отдельный жанр – морские дроны. Они уже доказали эффективность в борьбе с черноморским флотом России, отогнав все его ключевые корабли из Крыма в Новороссийск. Теперь нужен новый геймченджер. Поэтому развиваем это направление и фокусируемся на надводных и подводных дронах.

Лазеры. Работаем в направлениях наведения боеприпасов с помощью лазерного луча, а также использование лазеров для сбивания вражеских БПЛА.

Анти-КАБ. Ежедневно российские КАБы уничтожают позиции наших военных на фронте, а также гражданскую инфраструктуру украинских прифронтовых городов, например Харьков, Запорожье, Сумы, Чернигов. Чтобы это исключить, нам нужны нестандартные решения. Именно для этого Brave1 активно привлекает инноваторов, готовых предложить эффективное и экономически выгодное решение для нейтрализации таких бомб. Также работаем с международными партнерами над поиском необходимых решений.

Управляемые боеприпасы. В условиях, когда враг имеет преимущество в количестве боеприпасов, важно использовать их максимально эффективно. И ключевой характеристикой является точность. Именно для этого стимулируем развитие в Украине рынка управляемых боеприпасов, полет которых может корректироваться самостоятельно или оператором. А значит, их точность существенно выше, чем у обычных боеприпасов.