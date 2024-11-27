Российские СМИ сообщают об атаке на аэродром Бельбек в Крыму. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Писали о работе ПВО

По информации российских мониторинговых ресурсов, на северо-запад полуострова летело примерно 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты "Нептун" и пока не установленная баллистика. Россияне предполагают, что это британские Storm Shadow.

Также там заявили о сбивании всех целей, однако отметили, что обломки одного из дронов упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе в Севастополе.

Пишут, что звуки работы противовоздушной обороны были слышны на аэродроме Саки в Новофедоровке, аэродроме Бельбек и из района Инкермана.

Тем временем над военно-морским училищем в Стрелецкой бухте Севастополя поднимается огромный столб дыма. Комментируя прилеты в городе, тамошний губернатор заявил, что в некоторых районах лишь "небольшие вспышки от падения обломков беспилотников". Впрочем, видео с места происшествия свидетельствуют о совсем других последствиях атаки.