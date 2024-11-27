Російські ЗМІ пишуть про атаку на аеродром Бельбек у Криму. Про це пише 24 Канал із посиланням на ворожі ЗМІ.

Дивіться також Понад 200 боїв на фронті, у ЗСУ назвали "пекельний" напрямок: карта бойових дій 27 листопада

Писали про роботу ППО

За інформацією російських моніторингових ресурсів, на північний захід півострова летіло приблизно 40 БпЛА, маловисотні протикорабельні ракети "Нептун" і поки що невстановлена ​​балістика. Росіяни припускають, що це британські Storm Shadow.

Також там заявили про збиття всіх цілей, проте зазначили, що уламки одного з дронів впали в районі Орлівки поряд із Качинським шосе у Севастополі.

Пишуть, що звуки роботи протиповітряної оборони було чути на аеродромі Саки у Новофедорівці, аеродромі Бельбек та з району Інкермана.

️Тим часом над військово-морським училищем у Стрілецькій бухті Севастополя піднімається величезний стовп диму. Коментуючи прильоти у місті, тамтешній губернатор заявив, що у деяких районах лише "невеликі спалахи від падіння уламків безпілотників". Втім, відео з місця події свідчать про зовсім інші наслідки атаки.