Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 27 листопада, а також дані ресурсу DeepStateMap.

Дивіться також У прицілі ворога – Куп'янськ, Покровськ, Вугледар і Велика Новосілка: огляд фронту й карти ISW

Минулої доби російські окупанти здійснили масовані атаки на позиції українських підрозділів та мирні населені пункти. Ворог завдав одного ракетного удару, 45 авіаційних ударів із використанням 76 керованих авіабомб (КАБ) і понад чотири тисячі артилерійських обстрілів, зокрема 142 – із реактивних систем залпового вогню. Для атак також залучено близько 1300 дронів-камікадзе.

Найбільш інтенсивні напрямки бойових дій

На Харківському напрямку окупанти здійснили 5 атак, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію в районах Вовчанська та прилеглих населених пунктів.



На Куп'янському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись просунутися у напрямках Григорівки, Зеленого Гаю, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки. Усі штурми були успішно відбиті українськими захисниками.



На Лиманському напрямку російські війська здійснили 21 атаку поблизу Греківки, Чернещини, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.



На Краматорському напрямку зафіксовано 13 спроб штурму в районах Часового Яру, Білогорівки та Предтечиного.



На Торецькому напрямку ворог здійснив шість авіаударів і кілька штурмів поблизу Диліївки, Щербинівки та Торецька.



На Покровському напрямку відбулося 59 атак, зокрема в районах Променя, Миролюбівки, Красного Яру та Лисівки. Наразі саме на цьому напрямку ситуація найскладніша, кількість атак – найбільша.

На Курахівському напрямку росіяни провели 46 штурмів у напрямках Курахового, Дачного та прилеглих населених пунктів.



На Времівському напрямку ворог атакував 17 разів, зосередивши зусилля поблизу Трудового, Роздольного та Веселого Гаю.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте активно застосовував авіацію.

Ситуація на інших напрямках

На Придніпровському напрямку російські загарбники здійснили п'ять спроб атак на позиції українських сил. Усі вони були відбиті, завдавши ворогу значних втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник продовжує обстріли з території Російської Федерації. Ворог застосовував артилерію та завдавав авіаційних ударів по цивільних об'єктах і українських позиціях у прикордонних районах.

У Курській області українські сили продовжують операції з підриву наступального потенціалу противника. За минулу добу окупанти здійснили 263 артилерійські обстріли, п'ять ударів із РСЗВ і 22 авіаудари з використанням 30 керованих авіабомб.

Відповідь Збройних Сил України

Попри інтенсивний натиск, українські воїни стійко тримають оборону та завдають відчутних втрат ворогу. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України минулої доби завдали дев'ять точкових ударів по скупченнях особового складу, техніки та військових об'єктів противника.

Робота ЗСУ на передовій та у тилу окупантів значно знижує наступальний потенціал російських військ, що допомагає утримувати стратегічні позиції та забезпечувати безпеку мирних жителів.