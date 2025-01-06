В первый день нового года США всколыхнули два похожих теракта. Сначала возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck, в результате чего погиб водитель и семь человек получили ранения. Водителем оказался 37-летний ветеран армии США Мэтью Ливелсбергер, который, по данным следствия, совершил самоубийство перед взрывом. В его телефоне нашли записи, где он называет свои действия "пробуждением" для страны, выражая недовольство руководством США и призывая к переменам. Взрыв был организован с помощью бензиновых канистр и пиротехнических минометов. Интересно, что Ливелсбергер служил и в Украине.

В тот же день, 1 января 2025 года, в Новом Орлеане произошел теракт, в результате которого погибло 15 человек (вместе с нападающим). Им же был 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, бывший военнослужащий армии США, который недавно принял ислам и заявил о своей поддержке ИГИЛ. Он въехал на арендованном пикапе в толпу людей, а затем открыл огонь, прежде чем был застрелен полицией.

В обоих случаях нападавшие служили на одной военной базе и использовали арендованные через Turo автомобили, однако прямых связей между ними спецслужбы США пока не установили. 24 Канал рассказывает все, что известно о громких терактах в США и их авторах.

Спецназовец, трампист и сторонник конспирологии: кто подорвал авто в Вегасе

28 декабря 37-летний американец Мэтью Ливелсбергер арендовал в Денвере знаменитую модель электропикапа Tesla Cybertruck и отправился на ней в Лас-Вегас. Во время своего путешествия мужчина останавливался в нескольких городах, в частности в Альбукерке в Нью-Мексико и Флагстаффе в Аризоне. 30 декабря он, не нарушая закон, приобрел два полуавтоматических пистолета.

Рано утром 1 января Ливелсбергер прибыл в Лас-Вегас и около 08:40 припарковался возле отеля Trump International. Там он застрелился в своем автомобиле, после чего в машине взорвались бензиновые канистры и большие пиротехнические минометы.



Площадка возле отеля после взрыва авто / Фото AP

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Впоследствии правоохранители поделились новыми деталями относительно мотивации Мэтью Алана Ливелсбергера, 37-летнего ветерана армии США, который устроил взрыв в новогоднее утро в Лас-Вегасе. В записях, найденных в его телефоне, мужчина выражал политическое недовольство, упоминал международные конфликты и внутренние проблемы страны, пишет CNN.

В записке, которую Ливелсбергер оставил перед тем, как взорвать электромобиль, он отрицал террористический характер своих действий. По словам ветерана, это должен был быть "будильник" для американцев.

"Люди обращают внимание только на зрелища и насилие", – написал он, добавив, что фейерверки и взрывчатка являются лучшими средствами для привлечения внимания.



Ливелсберг в армии / Фото US Army

Второе письмо, предположительно написанное Ливелсбергером, призвало к устранению демократов из федерального правительства и военных структур. Он также предлагал захват дорог и правительственных зданий без применения силы.

Следователи нашли в телефоне Ливелсбергера дневник за 10 дней, в котором он описывал свои действия с 21 по 31 декабря. Там речь шла о покупке огнестрельного оружия, снаряжения для кемпинга и других предметов, которые могли быть использованы во взрыве.

Интересно! Отставной офицер разведки армии США Сэм Шумейт рассказал, что незадолго до взрыва получил электронное письмо от Мэтью Ливелсбергера. В сообщении автор призвал Шумейта прислать это письмо журналистам 1 января, но не раньше. В тексте Ливелсбергер упоминает о якобы существовании антигравитационной технологии, которую, по его словам, используют США и Китай в новейших беспилотниках. Он утверждает, что китайские дроны, запущенные с подводных лодок вблизи границ США, являются главной угрозой национальной безопасности.



Также Ливелсбергер обвиняет американские власти в сокрытии военных преступлений в Афганистане и признается, что лично участвовал в их замалчивании. По данным полиции и ФБР, это сообщение действительно было написано Ливелсбергером, однако его содержание пока не прокомментировали официальные лица.

Бывшая девушка Ливелсбергера, Алисия Аррит, рассказала медиа, что он страдал депрессией во время их отношений.

"Он говорил, что ему тяжело: "Сегодня мы не можем увидеться, потому что я слишком подавлен", – поделилась Аррит, добавив, что у него было "много внутренней силы".

Из-за войны Ливелсбергер имел многочисленные травмы, в частности сотрясения мозга и операции на спине в 2018 и 2019 годах. По словам Аррит, мужчина жаловался ей в сообщениях на боль, истощение и ощущение "личного ада".



Ливелсберг с Аррит / Фото Alicia Arritt

Несмотря на то, что в 2024 году ему официально диагностировали депрессию, никаких рисков суицида или насилия врачи не отметили. На момент взрыва он находился в отпуске с военной базы в Германии.

Мэтью с детства мечтал о военной карьере и поступил в армию сразу после окончания школы в небольшом городе Бакирус, штат Огайо. В 2006 году он присоединился к спецназу. За свою службу Ливелсбергер побывал в Украине, Грузии, Республике Конго, а также участвовал в пяти боевых миссиях в Афганистане, за что получил несколько наград.



Мужчина с отличием окончил Норвичский университет – частную военную академию в штате Вермонт – по специальности "Стратегические исследования и анализ обороны". Его последним местом службы была военная база в Германии.

Ливелсбергер поддерживал Дональда Трампа – по его мнению, тот защищает интересы армии. Политические разногласия привели к его разводу с первой женой Сарой, которая во время выборов 2016 года поддерживала Берни Сандерса, который конкурировал с Клинтом.

Военные, которые служили вместе с Ливелсбергером, описывают его как преданного солдата, надежного товарища, который не проявлял жестокости, но был очень политизированным и патриотически настроенным. Один из собеседников NBC News рассказал:

Он публиковал множество политических постов в соцсетях – некоторым из нас от них было не по себе.

Как пишет New York Post, вторая жена Ливелсбергера разорвала с ним отношения из-за его измены менее чем за неделю до его самоубийства. У них осталась восьмимесячная дочь.

Дважды разведенный работник Deloitte, недавно принявший ислам: кто стоит за терактом в Новом Орлеане

Другой ужасный случай произошел в новогоднюю ночь с противоположной стороны Штатов. В отличие от истории в Лас-Вегасе, теракт в Новом Орлеане имеет религиозную окраску. 42-летний ветеран армии США из Техаса, Шамсуд-Дин Джаббар, который работал в консалтинговой компании Deloitte, подозревается в нападении в Новом Орлеане, который унес жизни по меньшей мере 15 человек и оставил ранеными еще 30. Об этом пишет NBC.

Федеральные следователи установили, что Джаббар около 3:15 утра 1 января наехал на группу празднующих на улице Бурбон-стрит за рулем арендованного пикапа. Это была целенаправленная атака – Джаббар въехал в толпу, где люди отмечали Новый год. Террорист-ветеран погиб в перестрелке с полицией, ранив двух офицеров. Отмечается, что их состояние после происшествия – стабильное.



Джаббар в юности / Фото Houston Chronicle

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Сейчас федеральные и местные правоохранители выясняют мотивы нападения и проверяют, действовал ли Джаббар самостоятельно или же имел сообщников.

Это не просто террористический акт. Это настоящее зло,

– заявила начальница полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик во время брифинга.

Трагедия произошла, когда Джаббар выехал на пешеходную зону, объехав полицейский автомобиль, который был припаркован для защиты людей в переполненной праздничной зоне на Бурбон-стрит. По предварительной информации, на арендованном пикапе Ford F-150 Lightning, которым Шамсуд-Дин Джаббар совершил смертельный наезд в Новом Орлеане, был закреплен черный флаг ИГИЛ.

Компания Turo, через которую был арендован автомобиль, подтвердила этот факт в заявлении для прессы. Ее представители отметили, что они "опустошены из-за теракта" и активно сотрудничают с правоохранительными органами. В компании добавили, что проверка арендатора не выявила никаких криминальных записей, которые могли бы указать на угрозу.

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации заявил, что Джаббар опубликовал в соцсетях видео, в которых указал на свою поддержку ИГИЛ и выразил желание убивать. В то же время президент подчеркнул, что пока не следует спешить с выводами по расследованию.

ФБР уже проверяет видеозаписи, снятые Джаббаром во время его поездки в Луизиану. В них он, вероятно, рассказывал о своей приверженности к ИГИЛ. Следователи также изучают, использовал ли Джаббар длинноствольное оружие для стрельбы по толпе во время наезда, а также применял ли самодельные взрывные относительно расследования.

Джаббар работал в консалтинговой компании Deloitte с 2021 года. В компании выразили шок из-за причастности Джаббара к нападению.

Мы шокированы, узнав о сообщении... о том, что лицо, которое назвали подозреваемым, имело отношения с нашей фирмой. Как и все, мы возмущены этим позорным и бессмысленным актом насилия и делаем все возможное, чтобы помочь властям в расследовании,

– заявил директор Deloitte Джонатан Гандал.

Согласно военным записям, Джаббар служил в армии США с 2006 до 2015 года на активной службе, а с 2015 до 2020 года – в резерве. В 2009 году его направили в Афганистан, где военный служил в штабе. В 2020 году он получил почетную отставку в звании штаб-сержанта.



Место теракта в Новом Орлеане / Фото WDSU

Друг детства Джаббара, Крис Пуссон, заявил, что то, что сделал его бывший приятель, не похоже на него.

"Это полная противоположность тому человеку, которого я знал", – сказал Пуссон, отметив, что последний раз общался с Джаббаром в 2017 или 2018 году. По словам Криса, Джаббар всегда был спокойным, рассудительным и умным.

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Пуссон также вспомнил, что Джаббар публиковал в соцсетях преимущественно положительные сообщения, связанные с его мусульманской верой, и не демонстрировал никакой агрессии. "Я и представить себе не мог, что такое может произойти", – добавил он.

Дуэйн Марш, муж бывшей жены Джаббара, рассказал NYT, что в последние месяцы тот вел себя нестабильно, "был странным" и стригся слишком коротко после того, как принял ислам. Марш отметил, что он и его жена запретили двум дочерям от брака с Джаббаром, в возрасте 15 и 20 лет, проводить время с ним.

Около года назад Джаббар переехал в арендованный дом в мусульманском районе к северу от Хьюстона, заполненного трейлерами и застроенного небольшими домами. После теракта представители ФБР провели там обыски.

Один из соседей Джаббара рассказал, что тот держался в стороне от остальных и обычно сидел дома. Брат Джаббара, 24-летний Абдур, отметил, что последний раз общался с братом две недели назад, и Шамсуд-Дин ни разу не вспомнил о планах поехать в Новый Орлеан.

Интересно! Шамсуд-Дин Джаббар был женат дважды. Первый его брак завершился разводом в 2012 году, а второй – в 2022-м. В 2020 году его вторая жена подала запрос на временный охранный ордер. В судебном решении, доступном в публичных записях, указано, что обе стороны были обязаны воздерживаться от "умышленного, сознательного или неосторожного причинения телесных повреждений другой стороне или ребенку обеих сторон" и "угроз причинения неотвратимого вреда".



Через месяц дело о разводе было закрыто, однако в 2021 году подано новое заявление. В 2022 году суд предоставил совместную опеку над ребенком обоим родителям.

О чем предупредил Белый дом и была ли связь между террористами

Если в теракте в Новом Орлеане на первый план выходят религиозные мотивы Джаббара, то, по данным ФБР, 37-летний спецназовец Мэтью Ливелсбергер, который взорвал Tesla в Вегасе, действительно мог страдать посттравматическим стрессовым расстройством. В то же время следователи не нашли связи между взрывом Tesla Cybertruck возле отеля Трампа и атакой в Новом Орлеане, несмотря на несколько странных совпадений в биографиях нападавших. Пока только можно отметить, что Ливелсбергом и Джаббаром, на первый взгляд, руководили совершенно разные мотивы.

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Интересно, что Ливелсбергер и Шамсуд-Дин Джаббар служили на одной военной базе Форт-Брегг в Северной Каролине, находились в Афганистане почти одновременно и использовали платформу Turo для аренды автомобилей. Впрочем, в ФБР считают, что эти совпадения, вероятно, являются случайными, а смерть Ливелсбергера является "трагическим случаем самоубийства".

Американские правоохранители и правительство также не исключают вероятности повторения атак, подобных тем, что произошли в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга 3 января заявил, что существует угроза появления так называемых "последователей" террористов, которые могут осуществить атаки в общественных местах.

ФБР призвало местных и региональных чиновников быть бдительными и готовыми к возможным угрозам.

ФБР распространило сегодня (3 января – 24 Канал) сообщение, призвав всех чиновников на местном уровне и на уровне штатов помнить, что могут появиться последователи этих преступников, которые захотят совершить подобные атаки, как в Новом Орлеане и Лас-Вегасе,

– отметил Кирби.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности во время инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Меры безопасности в США усилят, чтобы гарантировать спокойствие граждан во время официальных событий.