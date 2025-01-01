Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что известно о взрыве Tesla Cybertruck возле башни Трампа

Информация о взрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе появилась в СМИ после 09:30 по местному времени (19:30 – по киевскому).

На месте происшествия в результате взрыва автомобиля видно, как образовалось облако серого дыма. Само транспортное средство охватило пламя.

Взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе / Видео с аккаунта @PlanetReportHQ в соцсети Х

По словам пользователя соцсети X Криса Саада, в здании сработала пожарная сигнализация, а гости были эвакуированы. На место происшествия также прибыли пожарные.

Ситуация в Лас-Вегасе после взрыва автомобиля Tesla Cybertruck / Фото из соцсетей

Также было замечено скорую помощь и несколько полицейских автомобилей, которые примчались к месту происшествия. Полиция перекрыла дороги вблизи отеля, временно закрыли и торговый центр Fashion Show Drive, расположенный возле здания Трампа.

Жителям города рекомендовали избегать этого района. На место происшествия уже отправились спасатели. Причина взрыва и информация о пострадавших выясняются.