Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Правоохранители убеждены, что мужчина пытался переехать как можно больше людей.

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Правоохранители говорят, что мужчина, который въехал в толпу, мертв

По словам представителя правоохранительных органов, подозреваемый в нападении на Новый Орлеан мертв.

Утверждается, что злоумышленник намеренно на большой скорости въехал на грузовике в толпу, а также выстрелил в двух полицейских, состояние которых стабильное. ФБР и полиция проводят обыски транспортного средства, чтобы установить мотив.

В полиции отметили, что на месте празднования было более 300 офицеров. Злоумышленник намеренно обошел баррикады, чтобы совершить теракт. "Он был одержим идеей устроить бойню и причинить вред", – говорят правоохранители.

В результате инцидента погибли 10 человек, еще 30 – ранены. Похоже, большинство пострадавших были местными жителями, а не туристами.