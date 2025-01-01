Инцидент произошел в Новом Орлеане на перекрестке Канал-стрит и Бурбон-стрит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно об инциденте в Новом Орлеане

Около 03:15, всего через несколько часов после того, как в городе встретили Новый год, водитель въехал в толпу, а затем вступил в перестрелку с полицией. По данным департамента полиции Нового Орлеана, по меньшей мере 10 человек погибли, еще 30 получили ранения.

Полиция открыла ответный огонь. На видео в социальных сетях видно, как десятки тел выстроились на улице, когда раздавались выстрелы.

По данным CNN, официальное городское агентство по подготовке к стихийным бедствиям NOLA сообщило, что сейчас 8-й округ работает на месте инцидента. После происшествия на место также приехала скорая.

Отметим, что Бурбон-стрит хорошо известна ночной жизнью и стриптиз-клубами. Из-за празднования Нового года ночью здесь находилось много людей.