Інцидент трапився у Новому Орлеані на перехресті Канал-стріт та Бурбон-стріт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що відомо про інцидент у Новому Орлеані

Близько 03:15, лише через кілька годин після того, як у місті зустріли Новий рік, водій в'їхав у натовп, а згодом вступив у перестрілку з поліцією. За даними департаменту поліції Нового Орлеана, щонайменше 10 людей загинули, ще 30 отримали поранення.

Поліція відкрила вогонь у відповідь. На відео в соціальних мережах видно, як десятки тіл вишукувалися на вулиці, коли лунали постріли.

За даними CNN, офіційне міське агенство з підготовки до стихійних лих NOLA повідомило, що наразі 8-й округ працює на місці інциденту. Після події на місце також приїхала швидка.

Зазначимо, що Бурбон-стріт добре відома нічним життям та стриптиз-клубами. Через святкування Нового року вночі тут перебувало багато людей.