Аварія сталась у селі Насташине Бурштинської громади. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

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Наслідки ДТП

Працівники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004, 2006 та 2008 років народження.

Також на місці події рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти загорянню.

Рятувальники ліквідували наслідки смертельної ДТП / Фото: ДСНС

До ліквідації ДТП було залучено 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. Крім того, на місці події працювала психолог ГУ ДСНС, яка надавала психологічну допомогу очевидцям та родичам загиблих.