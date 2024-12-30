Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Головне управління ДСНС України в Закарпатській області.

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Автобус з'їхав у кювет

Дорожньо-транспортна пригода сталася на дорозі між селами Залужжя та Макарьово. Рейсовий автобус сполученням Мукачево – Барбово прямував за маршрутом, але в якийсь момент з’їхав з дороги в кювет та перекинувся догори колесами.



Поблизу Мукачева перекинувся рейсовий автобус / Фото ДСНС Закарпаття

У салоні автобуса перебували 25 пасажирів. 9 з них були госпіталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні імені Святого Мартина з різними пораненнями.



Постраждалих госпіталізували до лікарні / Фото ДСНС Закарпаття

Мукачівські рятувальники оперативно від’єднали клеми акумуляторів, аби автобус не загорівся, та швидко ліквідували наслідки аварії. Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.

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