Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.
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Автобус съехал в кювет
Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге между селами Залужье и Макарьево. Рейсовый автобус сообщением Мукачево – Барбово следовал по маршруту, но в какой-то момент съехал с дороги в кювет и перевернулся вверх колесами.
Вблизи Мукачево перевернулся рейсовый автобус / Фото ГСЧС Закарпатья
В салоне автобуса находились 25 пассажиров. 9 из них были госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу имени Святого Мартина с различными ранениями.
Пострадавших госпитализировали в больницу / Фото ГСЧС Закарпатья
Мукачевские спасатели оперативно отсоединили клеммы аккумуляторов, чтобы автобус не загорелся, и быстро ликвидировали последствия аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
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