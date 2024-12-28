Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. В результате аварии погибли два человека.

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Что известно об аварии в Киеве

Авария с участием электрокара произошла в ночь на 28 декабря в Соломенском районе Киева во время комендантского часа.

Правоохранители рассказали, что водитель Tesla, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысила безопасную скорость и не справилась с управлением, в результате чего выехала за пределы проезжей части и врезалась в бетонный забор, от чего автомобиль перевернулся на крышу.

ДТП в Киеве в Соломенском районе / Фото Полиции Киева

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля – 40-летний мужчина и женщина, 1983 года рождения, погибли на месте. Водитель автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 1,84 промилле. Правоохранители задержали 41-летнюю женщину,

– говорится в сообщении.

Результат "Драгер"-теста / Фото Полиции Киева

По данному факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Женщине, которая совершила ДТП, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с запретом управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.