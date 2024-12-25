Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.
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По данным спасателей, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 25 декабря между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района.
ДТП в Винницкой области 25 декабря / Фото ГСЧС Винницкой области
В результате столкновения двух автомобилей, Geely и Subaru, погибли четыре человека. Еще двое получили травмы.
Спасатели с помощью специального оборудования, деблокировали тела погибших из салона одного из авто,
– написали в ГСЧС.
Последствия ДТП в Винницкой области 25 декабря / Видео ГСЧС в Винницкой области
В службе также отметили, что причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи Национальной полиции.
К слову, в Винницкой области 21 декабря в Гайсине легковушка с 7 пассажирами столкнулась с грузовиком. Тогда в результате аварии погибли три человека.