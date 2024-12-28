Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва. У результаті аварії загинули двоє людей.

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Що відомо про аварію в Києві

Аварія за участі електрокара сталася у ніч на 28 грудня у Солом’янському районі Києва під час комендантської години.

Правоохоронці розповіли, що водійка Tesla, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, перевищила безпечну швидкість та не впоралася з керуванням, внаслідок чого виїхала за межі проїжджої частини та врізалася у бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах.

ДТП в Києві у Солом’янському районі / Фото Поліції Києва

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів автомобіля – 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці. Кермувальниця автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння – прилад "Драгер" показав 1,84 проміле. Правоохоронці затримали 41-річну жінку,

– йдеться у повідомленні.

Результат "Драгер"-тесту / Фото Поліції Києва

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Жінці, яка скоїла ДТП, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із забороною керувати транспортними засобами терміном до 10 років.