ДТП произошло 15 декабря в 05:30 на автодороге "Тернополь – Львов – Рава-Русская" недалеко от села Чижиков Львовского района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Львовской области.

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Детали смертельной аварии на во Львовской области

По предварительной информации, столкнулись три транспортных средства: легковой автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате аварии на месте погибли семь пассажиров микроавтобуса Mercedes Sprinter. Их личности сейчас устанавливаются. Также травмированы три человека: 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Всех госпитализировали.

Фото с места аварии во Львовской области

По факту ДТП следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.