Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области

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"На 105 километре автодороги М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская, вблизи села Чижиков произошло столкновение между грузовиком и микроавтобусом. Есть травмированные и погибшие", – говорится в сообщении.



В результате ДТП погибли люди / Фото полиции

Движение затруднено

Одна полоса для движения перекрыта – обеспечено реверсное регулирование. Патрульные с другими службами помогают устранять последствия ДТП.

Полицейские просят учесть водителей эту информацию при планировании маршрута движения.