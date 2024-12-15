Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівщини

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"На 105 кілометрі автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, поблизу села Чижиків сталося зіткнення між вантажівкою та мікроавтобусом. Є травмовані і загиблі", – ідеться у повідомленні.



Унаслідок ДТПзагинули люди / Фото поліції

Рух ускладнено

Одна смуга для руху перекрита – забезпечене реверсне регулювання. Патрульні з іншими службами допомагають усувати наслідки ДТП.

Поліцейські просять урахувати водіїв цю інформацію при плануванні маршруту руху.