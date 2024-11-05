Загиблий Любомир Тлучкевич 1985 року народження був молодшим лейтенантом та оперативним черговим командного пункту штабу 103 окремої бригади ТРО, передає 24 Канал з посиланням на Шептицьку міську раду.

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За яких умов загинув військовий

З перших днів повномасштабної війни Любомир Тлучкевич долучився до лав ЗСУ. Шептицька міська рада та побратими воїна висловили співчуття рідним героя.

Боляче надзвичайно, бо для нас багатьох ти був другом і батьком. Чесний, відвертий, розумний. Боляче думати про те що сталося і неможливо повірити. Ти пройшов шлях від солдата до молодшого лейтенанта і заслужено став офіцером. Одним з кращих,

– кажуть побратими Любомира Тлучкевича.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 листопада близько 06:45 у селі Синів Рівненської області. Слідчі встановили, що загиблий, водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Водій загинув на місці, рятувальники деблокували тіло з пошкодженої автівки.