Как сообщили в ГСЧС, 29 декабря в 03:07 поступило сообщение о ДТП на улице Сичеславская Набережная Соборного района, передает 24 Канал.

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Что известно об аварии

Предварительно, водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с опорой пешеходного моста, в результате чего погибли три человека.

Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженного автомобиля трех погибших.

К месту происшествия привлечены 10 спасателей и 2 единицы техники.

Страшная авария в Днепре / Фото ГСЧС

К слову, недавно смертельная авария произошла в Винницкой области. Утром 25 декабря между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района произошло столкновение двух автомобилей, Geely и Subaru, в результате чего погибли четыре человека, а еще двое получили травмы.