Авария произошла в селе Насташино Бурштынской общины. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

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Последствия ДТП

Работники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела 15-летней и 18-летней девушки и трех парней 2004, 2006 и 2008 годов рождения.

Также на месте происшествия спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей транспортных средств, чтобы предотвратить возгорание.

Спасатели ликвидировали последствия смертельной ДТП / Фото: ГСЧС

К ликвидации ДТП было привлечено 19 спасателей и 4 единицы техники. Кроме того, на месте происшествия работала психолог ГУ ГСЧС, которая оказывала психологическую помощь очевидцам и родственникам погибших.