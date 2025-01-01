Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Правоохоронці переконані, що чоловік намагався переїхати якомога більше людей.

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Правоохоронці кажуть, що чоловік, який в'їхав у натовп, мертвий

За словами представника правоохоронних органів, підозрюваний у нападі в Новому Орлеані мертвий.

Стверджується, що зловмисник навмисно на великій швидкості в'їхав на вантажівці в натовп, а також вистрілив у двох поліцейських, стан яких стабільний. ФБР і поліція проводять обшуки транспортного засобу, щоб встановити мотив.

У поліції зазначили, що на місці святкування було понад 300 офіцерів. Зловмисник навмисно обійшов барикади, аби вчинити теракт. "Він був одержимий ідеєю влаштувати бійню і заподіяти шкоду", – кажуть правоохоронці.

Внаслідок інциденту загинуло 10 людей, ще 30 – поранено. Схоже, більшість постраждалих були місцевими жителями, а не туристами.