Там говорят, что, вероятно, могут появиться так называемые последователи этих террористов, которые повторят атаки в общественных местах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби во время онлайн-брифинга с журналистами в пятницу, 3 января.

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В США готовятся обеспечить безопасность на время инаугурации Трампа

Об опасности американцев предупредило ФБР.

ФБР распространило сегодня (3 января – 24 Канал) сообщение, призвав всех чиновников на местном уровне и на уровне штатов помнить, что могут появиться последователи этих преступников, которые захотят совершить подобные атаки, как в Новом Орлеане и Лас-Вегасе,

– отметил Кирби.

Он заверил, что правоохранители "очень внимательно следят за этим и будут продолжать это делать".

По словам Кирби, также продолжаются подготовительные работы по обеспечению общественной безопасности перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа 20 января.

"Безопасность самой инаугурации, а также людей, которые ее посетят, остается приоритетом для всех нас в исполнительной власти, и мы работаем над этим усердно, каждый день", – подчеркнул он.