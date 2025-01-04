Там кажуть, що, ймовірно, можуть з'явитися так звані послідовники цих терористів, які повторять атаки у громадських місцях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі під час онлайн-брифінгу із журналістами у п'ятницю, 3 січня.

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У США готуються забезпечити безпеку на час інавгурації Трампа

Про небезпеку американців попередило ФБР.

ФБР поширило сьогодні (3 січня – 24 Канал) повідомлення, закликавши всіх чиновників на місцевому рівні та на рівні штатів пам'ятати, що можуть з'явитися послідовники цих злочинців, які захочуть скоїти подібні атаки, як у Новому Орлеані й Лас-Вегасі,

– зазначив Кірбі.

Він запевнив, що правоохоронці "дуже уважно стежать за цим та продовжуватимуть це робити".

За словами Кірбі, також тривають підготовчі роботи щодо забезпечення громадської безпеки перед інавгурацією нового президента США Дональда Трампа 20 січня.

"Безпека самої інавгурації, а також людей, які її відвідають, залишається пріоритетом для всіх нас у виконавчій владі, і ми працюємо над цим старанно, кожного дня", – підкреслив він.