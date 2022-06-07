Как рассказали в Мариупольском городском совете, в планах оккупационных властей снести эту надпись и установить русскоязычную.

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Горсовет Мариуполя показал видео, на котором захватчики говорят о демонтаже надписи.

Будет исправлено на нормальное русское название русского города,

– сказал мужчина на русском языке.

Отметим, что украинское и русское написание названия города отличается буквой "i", действующая надпись окрашена в цвета флага Украины.

Люди голодают, пока оккупанты деукраинизируют стелу "Мариуполь"

Горсовет отмечает, что пока агрессоры занимаются "деукраинизацией" стелы, люди в Мариуполе голодают, у города до сих пор нет воды, света и газа.

"Город полностью разрушен и уже на грани эпидемии. "Русский мир" он такой", - заключает законная власть Мариуполя.

Обратите внимание! В захваченных городах и селах оккупанты сразу же снимают таблички с украинскими названиями и меняют их на российские. Еще даже мертвых из-под завалов не успели убрать, но таблички уже заменили.

Какова ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты, беспощадно уничтожив Мариуполь, теперь пытаются захватить все, что еще уцелело. Так недавно они захватили местные отделения Укрпочты и успели даже присвоить им российские почтовые индексы.

Мариупольцы, которым удалось выжить в течение нескольких месяцев беспощадных бомбардировок и обстрелов, сейчас часами стоят под жарой в очередях за жалкой "помощью" от России, а стабильного водоснабжения в городе до сих пор нет. Очереди за горсткой продуктов ежедневно составляют от 1,5 до 2 тысяч человек.

При этом оккупанты нагло "хозяйничают" в мариупольских школах – оттуда вывозят все учебники на украинском языке. Захватчики завозят свои, русские книги, а "умные доски" воруют и переправляют во временно оккупированный Донецк.

По последним данным от Петра Андрющенко, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе погибли около 22 тысяч человек.

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