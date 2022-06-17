Військові поселення росіян при цьому почали відмежовувати від жителів міста, намагаючись вберегти життя окупантів від спалахів інфекцій. Про це повідомили на офіційній сторінці законної Маріупольської міської ради у телеграмі 17 червня.
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Маріуполь на межі спалахів холери та дизентерії
Законний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що у місті зараз є тисячі стихійних поховань загиблих унаслідок російського вторгнення маріупольців і разом з тим не працює каналізація.
Зараз у регіоні підвищується температура повітря і почали йти дощі – весь розмитий ґрунт потрапляє до річок, колодязів, криниць та інших джерел, звідки люди беруть воду.
Це може спричинити тисячі смертей маріупольців. 100 тисяч жителів просто тримають у гетто. Переважна більшість з них – пенсіонери. Вони хочуть, але не можуть виїхати,
– заявив Бойченко.
Міський голова також підкреслив, що росіяни разом з колаборантами не вживають дієвих заходів щодо порятунку життя і здоров'я мешканців міста. Маріуполь окупанти просто закрили на карантин, обмежили доступ мирного населення до річки та моря.
При цьому всі лікарні у місті пошкоджені або зруйновані, а все вціліле медичне обладнання загарбники вивезли до тимчасово окупованого Донецька. "Єдине, що вони намагаються зробити – це врятувати власні життя, а до маріупольців їм немає ніякого діла", – підсумував Бойченко.
Останні новини з Маріуполя: коротко
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті по 10 – 15 людей щодня звертаються до лікарень із симптомами холери або дизентерії. Маріупольці скаржаться на діарею, головний біль та блювоту. При цьому окупанти вивезли з міста всі реагенти для тестування хворих та антибіотики. Замість лікування маріупольців просто відправляють додому.
- Нещодавно стало відомо про ще 4 дітей, які загинули у Маріуполі унаслідок дій російських окупантів. Від обстрілів загарбників жертвами цинічної війни Росії стали двоє 12-річних дівчаток та один хлопчик, а також дівчинка 5 років.
- Завдяки "асвабадітєлям", маріупольці тепер змушені прати свої речі у калюжах. Загарбники зробили все, аби місцеві мешканці жили у злиднях.
- Разом з тим окупанти вдарили ракетою по вагону, який віз гуманітарну допомогу жителям Маріуполя.
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