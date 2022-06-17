Військові поселення росіян при цьому почали відмежовувати від жителів міста, намагаючись вберегти життя окупантів від спалахів інфекцій. Про це повідомили на офіційній сторінці законної Маріупольської міської ради у телеграмі 17 червня.

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Маріуполь на межі спалахів холери та дизентерії

Законний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що у місті зараз є тисячі стихійних поховань загиблих унаслідок російського вторгнення маріупольців і разом з тим не працює каналізація.

Зараз у регіоні підвищується температура повітря і почали йти дощі – весь розмитий ґрунт потрапляє до річок, колодязів, криниць та інших джерел, звідки люди беруть воду.

Це може спричинити тисячі смертей маріупольців. 100 тисяч жителів просто тримають у гетто. Переважна більшість з них – пенсіонери. Вони хочуть, але не можуть виїхати,

– заявив Бойченко.

Міський голова також підкреслив, що росіяни разом з колаборантами не вживають дієвих заходів щодо порятунку життя і здоров'я мешканців міста. Маріуполь окупанти просто закрили на карантин, обмежили доступ мирного населення до річки та моря.

При цьому всі лікарні у місті пошкоджені або зруйновані, а все вціліле медичне обладнання загарбники вивезли до тимчасово окупованого Донецька. "Єдине, що вони намагаються зробити – це врятувати власні життя, а до маріупольців їм немає ніякого діла", – підсумував Бойченко.

Останні новини з Маріуполя: коротко

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті по 10 – 15 людей щодня звертаються до лікарень із симптомами холери або дизентерії. Маріупольці скаржаться на діарею, головний біль та блювоту. При цьому окупанти вивезли з міста всі реагенти для тестування хворих та антибіотики. Замість лікування маріупольців просто відправляють додому.

звертаються до лікарень із симптомами холери або дизентерії. Маріупольці скаржаться на діарею, головний біль та блювоту. При цьому окупанти вивезли з міста всі реагенти для тестування хворих та антибіотики. Замість лікування маріупольців просто відправляють додому. Нещодавно стало відомо про ще 4 дітей, які загинули у Маріуполі унаслідок дій російських окупантів. Від обстрілів загарбників жертвами цинічної війни Росії стали двоє 12-річних дівчаток та один хлопчик, а також дівчинка 5 років.

унаслідок дій російських окупантів. Від обстрілів загарбників жертвами цинічної війни Росії стали двоє 12-річних дівчаток та один хлопчик, а також дівчинка 5 років. Завдяки "асвабадітєлям", маріупольці тепер змушені прати свої речі у калюжах. Загарбники зробили все, аби місцеві мешканці жили у злиднях.

Разом з тим окупанти вдарили ракетою по вагону, який віз гуманітарну допомогу жителям Маріуполя.

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