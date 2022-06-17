Відомо, що серед загиблих були 3 дівчаток та 1 хлопчик. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 17 червня.

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Ще четверо дітей загинули в Маріуполі

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами Росії Маріуполя Донецької області,

– мовиться в повідомленні.

Нові дитячі втрати в Маріуполі зафіксували в період з березня по травень.

Офіційні дані про дитячі втрати

З 24 лютого по 17 червня 2022 року понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, від рук російських окупантів загинуло вже 322 дитини та понад 581 поранено.



Цифри можуть буди набагато більшими, адже вони не остаточні. Дізнатися точну кількість дитячих жертв наразі неможливо, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях дізнатися статистику вкрай важко.

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Де постраждало найбільше дітей: дані по областях

Найбільше дітей постраждало в таких областях:

Донецькій області – 301;

Харківській – 170;

Київській – 116;

Чернігівській – 68;

Луганській – 54;

Херсонській – 52;

Миколаївській – 48;

Запорізькій – 30;

Сумській – 17.

Через бомбардування та обстріли Росії пошкоджено багато закладів освіти. Таких налічується 2028. З них 209 закладів – зруйновані повністю. Зверніть увагу! Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб за цим посиланням та за номерами телефонів: +38 (096) 100 44 38, +38 (068) 323 58 56.

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