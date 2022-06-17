Известно, что среди погибших были 3 девочки и 1 мальчик. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора 17 июня.

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Еще четверо детей погибли в Мариуполе

Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 2 девочек 12 лет и мальчика и девочки 5 лет в результате обстрелов войсками России Мариуполя Донецкой области,

– говорится в сообщении.

Новые детские потери в Мариуполе зафиксировали в период с марта по май.

Официальные данные о детских потерях

С 24 февраля по 17 июня 2022 года более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По официальной информации ювенальных прокуроров, от рук российских оккупантов погибли уже 322 ребенка и более 581 ранены.



Цифры могут быть гораздо больше, ведь они не окончательные. Узнать точное количество детских жертв невозможно, ведь в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях узнать статистику крайне тяжело.

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Где пострадало больше всего детей: данные по областям

Больше всего детей пострадало в таких областях:

Донецкой области – 301;

Харьковской – 170;

Киевской – 116;

Черниговской – 68;

Луганской – 54;

Херсонской – 52;

Николаевской – 48;

Запорожской – 30;

Сумской – 17.

Из-за бомбардировок и обстрелов России повреждено много учебных заведений. Таких насчитывается 2028. Из них 209 заведений – разрушены полностью. Обратите внимание! Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единый доказательный хаб по этой ссылке и по телефонам: +38 (096) 100 44 38, +38 (068) 323 58 56.

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