Более 200 тел уже передали Украине, еще столько же до сих пор под руинами завода-крепости. Идет идентификация погибших. Пока неизвестно, чем среди них является военный, в честь которого этот текст, – герой Украины, чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал. Родные надеются встретить Максима как можно скорее, чтобы похоронить как следует. А пока хотят, чтобы о свете его души знали.

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Максим Кагал – чемпион мира по кикбоксингу, имел блестящую карьеру и потенциал в спорте, но избрал путь воина. Защищал Родину в составе полка защитников Мариуполя. 25 марта погиб от авиаудара россиян, защищая город.

Несмотря на многочисленные награды, был обычным парнем: рассказ подруги о Максиме Кагале

О чем мечтал и чем жил Максим – рассказала 24 канала его подруга Елена. Мы говорили в полной тишине, иногда останавливались, чтобы постичь потерю и боль.

Максим мой самый близкий друг, он был мне как брат. Это очень достойный человек. Чемпион мира по кикбоксингу, кандидат в мастера спорта. В свое время был первым, кто из полка получил награду "берет с отличием" – это солидная награда Национальной гвардии Украины,

– рассказывает Елена.



Максим Кагал завоевал награду Нацгвардии "берет с отличием" / Фото Нацгвардии

Любовь к Родине была сильнее спортивных амбиций

5 июля Максиму должен исполниться 31 год, он из города Кременчуг. По словам подруги, несмотря на многочисленные награды, был обычным парнем, любившим жизнь и спорт. Впоследствии любовь к Родине стала сильнее любви к спорту. То ли потребность в защите Украины ощущалась слишком остро. Так что спортивную карьеру Максим сменил на военную.

Максим вступил в полк защитников Мариуполя в июле 2015 года. Впоследствии в полку окончил сержантские курсы и стал старшим сержантом. Это был тот человек, за которым шли, к которому прислушивались. Был достойным командиром своего подразделения,

– говорит Елена.

Спортивные амбиции Максим теперь олицетворял иначе – был представителем от полка на всех возможных соревнованиях, проводимых ВСУ и Нацгвардией: бокс, кроссфит, бег, соревнования с препятствиями.

"Это был человек-солнце. О таких людях хочется говорить", – добавляет подруга.



Максим Кагал с 15 лет профессионально занимался спортом / Фото предоставлено редакции 24 канала

Позывной "Пистон": у военного не было простых побед

У Максима был позывной "Пистон". Елена говорит, что все в полку знали, если Пистон участвует в соревнованиях, он их выигрывает. Парень был гордостью для всех.

В преддверии полномасштабного вторжения, 8 февраля, Елена приезжала в Мариуполь и виделась с Максимом. Тогда они и говорили о его славе непобедимого.

Я сказала ему: "Ты знаешь, что некоторые ребята не хотят участвовать в соревнованиях, как узнают, что ты будешь. Ибо это очевидно, что выиграет "Пистон".

Я побеждаю не потому, что я такой родился, а потому, что прилагаю максимум усилий. К каждому соревнованию – большое или маленькое – я прилагаю максимум своих усилий, и готовлюсь к этому,

– ответил Максим.

Так и в бою "Пистон" прилагал максимум усилий, чтобы удержать наступление россиян, чтобы спасти собратьев, чтобы защитить гражданских.



Максим Кагал на соревнованиях / Фото Укринформа



Максим с собратьями участвовали в различных соревнованиях / Фото предоставлены редакции 24 канала

Кроме участия в соревнованиях между службой, Максим на базе полка тренировал ребят кикбоксинга, кроссфита. Елена напоминает, что в группах набиралось по 30 бойцов.

"Не всегда хороший спортсмен – это хороший тренер. Однако у Максима и здесь был успех. Ему удавалось классно тренировать" , – добавляет девушка.

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30 лет прожил как за 90 – боец не упустил ни минуты жизни

Досуг Максим тоже проводил активно – походы в горы, поездки, все возможные активности и встречи с друзьями.

Он такой человек, что за 30 лет у меня нет таких знакомых – эти 30 лет он прожил жизнь, как за 90 лет. У него чуть ли не каждые выходные – соревнования, другие выходные – подготовка к соревнованиям. Когда у него были отпуска, он всегда ходил в горы с ребятами-побратимами – зимой или летом – они всегда проходили двухтысячники,

– рассказала Елена.

Помнится, если Максиму представился случай приехать в Киев, они успевали "и на байдарках покататься, и на велосипеде город объехать, и в музей сходить".

Максим Кагал любил активный досуг, а больше всего – походы в горы / Фото предоставлены редакции 24 канала

"Это очень крутой человек был... 25 марта 2022 года он погиб от авиаудара близ "Азовстали". Сейчас его тело находится там", - говорит Елена.

За личное мужество и героизм старшему лейтенанту Максиму Кагалу присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая звезда" . Посмертно.

Многие тела до сих пор под обломками, мы ждем, когда их всех раскопают и смогут привезти. Это больше зависит от другой стороны, от России. Это очень большая потеря. Для Украины, военных и гражданских важно проститься с каждым украинским воином, провести его в последний путь,

– подчеркнула Елена.

До последнего защищал Мариуполь

Погиб Максим Кагал, когда в городе шли тяжелые бои. Елена предполагает, что россияне особенно жестоко наступали, потому что получили соответствующий приказ.

Бомбы прорывали трехэтажные бункеры, они были сверхмощны. Насколько нам известно, они даже расконсервировали бомбы, которые использовали в последний раз во время боевых действий в Афганистане. Несмотря на то, что там (в бункерах "Азовстали") действительно очень толстые стены, их все равно пробивало.

– рассказала девушка.

Об этом Елена знает по рассказам мужчины – он тоже защитник Мариуполя, вместе с Максимом был на "Азовстали". Получил ранения и был эвакуирован вместе с другими защитниками на подконтрольную России территорию. В последний раз мужчина Елены выходил на связь 5 мая. Потеря Максима для них обоих тяжелая.



Максим Кагал во время обороны Мариуполя / Фото предоставлено редакции 24 канала

Максим погиб, как и хотел, с оружием в руках

Максим Кагал погиб в бою. Его не взяли пули, но во время штурма позиций наших военных на окраине Мариуполя рядом с воином упала авиабомба. Она и оборвала его жизнь.

Он погиб так, как хотел - с оружием в руках. Это для него очень достойная смерть. А для нас это болезненная потеря. Очень большая потеря, потому что таких людей – один на миллион, не боюсь этого сказать. Мы всегда думали – вот кто-кто, а он точно выживет, потому что он такой спортивный, он всегда пробегал все соревнования первым. Я всегда шутила, что на машине еду дольше, чем он бежит. Но, к сожалению, бомба не оставила ему шансов,

– рассказала Елена.

Волю и величайшую мечту бойца воплотят друзья

В честь Максима друзья хотят открыть спортивный хаб в родном городе бойца, в Кременчуге. Говорят, для него было важно, чтобы все дети, независимо от финансового обеспечения их родителей, имели возможность заниматься спортом и развиваться.

Исполнение воли бойца, претворение в жизнь его мечты помогает пережить утрату. Однако поверить в нее Елене все еще сложно и больно.

Мне до сих пор очень трудно понять, что я его не увижу, что он не приедет, что мы не будем проводить время по-прежнему. Мы с ним собирались ехать смотреть на китов – не успели. Раньше у нас была мечта – увидеть Северное сияние, и мы ее воплотили еще с тремя бойцами в 2020 году.

– делится девушка.



Максим вместе с собратьями осуществил мечту и увидел Северное сияние / Фото предоставлено редакции 24 канала

Вспоминая мечты бойцов полка защитников Мариуполя, Елена не могла не прокомментировать российскую пропаганду, пытающуюся уродить их лицо, называя "нацистами и головорезов".

Я просто вспоминаю, как эти ребята барахтались в снегу, снежками бросали друг в друга, насколько они искренние люди. Мне кажется, что если один раз ты имел контакт с бойцом полка, общался – ты никогда не будешь думать о них плохо. Даже сейчас есть видео, как они животных приютили на Азовстали, кормили их, сами не имея, что есть. Это действительно очень достойные люди,

– признает Елена.

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Полк защитников Мариуполя – это люди, у которых было все для счастливой жизни, но пошли на войну

Слушая рассказ Елены о Максиме, я спросила, знает ли она, почему, имея такие перспективы в спорте и активную жизнь, он решил стать военным. В ответ девушка спокойно улыбнулась и заметила, что такую участь избрал не только Максим. Большинство ребят из гарнизона Мариуполя имеют успешные бизнесы, карьеру, семьи. Но в 2014 году они перешли в защиту, не дожидаясь, пока война придет к ним в город.

Максим был из тех людей, которые понимали, если не идти на Восток и не сопротивляться врагу, то война придет на всю территорию Украины. Максим пошел на войну, как и его собратья, потому что защита Родины, долг перед Родиной для них намного важнее личной жизни,

– подчеркнула девушка.

Но добавляет, что они понимали, что рано или поздно полномасштабная война начнется. К этому полк готовился в течение 8 лет. Елена вспоминает, что командир Денис Прокопенко всегда встречал любого желающего, кто хотел посмотреть на быт, на полигон, на обучение бойцов, и все всегда были приятно удивлены их уровнем подготовки.

Максим считал защиту Родины своим долгом / Фото предоставлено редакции 24 канала "Ребята постоянно тренировались, они и десантуру проходили, и пехотные погружения. Все эти 8 лет они понимали, что враг очень близок, и рано или поздно полномасштабная война будет", - говорит Елена. Достойному сопернику – достойный противник: Россия ведет не войну, а геноцид Однако девушка замечает, что к сожалению, происходящее сейчас трудно назвать войной. Действия России – это геноцид. В Мариуполе не уцелели ни одного здания – они просто били бомбами, сбрасывать по мирным тяжелые бомбы – это не тактика военных. Я считаю, достойному сопернику нужен достойный соперник,

– добавляет Елена. Девушка отмечает, что ребята до последнего дня на "Азовстали" держали оборону и вели бои. Почти не имея боекомплектов, взрывали врага и вражескую технику. "Ребята не сидели просто в бункерах – они вели бои, насколько это было возможно", – добавляет Елена.

Именно такая полная отдача является принципом ведения войны украинскими военными. Именно так и был Максим Кагал – вел войну по правилам достойного военного. Против него вышли те, кто их не знает, от достоинства в которых нет ничего. Противник, не знающий ни правил, ни принципов – только жажда убийства и захвата.

Мы на своей земле и несмотря на темноту души врага, свет душ наших защитников – невиданная сила. В конце концов, мы остановим смерть, оплачим страшные потери. И навсегда будем помнить цену свободного дыхания и цвет нации, которое забрали у нас россияне.

Вечная память герою Украины Максиму Кагалу! Наши сердца в скорби. Соболезнование родным и знакомым бойца. Это тяжелая потеря для каждого украинца.