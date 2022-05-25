Фонд полка "Азов" объявил сбор средств

Патронатная служба полка "Азов" объявила сбор средств на нужды раненых воинов и семей погибших. Каждый из нас может приобщиться к сбору денег, которые будут направлены на нужды воинов гарнизона Мариуполя.

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Какую помощь оказывает фонд: на что нужны деньги

Патронатная служба с начала войны с 2014 года занимается лечением, реабилитацией раненых бойцов и помощью их семьям. Средства нужны на дорогостоящие препараты, операции, протезирование.

Также организация занимается сопровождением семей погибших воинов, помогая с погребением, поддерживает семьи после потери.

Сейчас финансовые ресурсы подразделения исчерпаны, так что патронатная служба "Ангелы Азову" объявила о сборе средств, чтобы иметь возможность продолжать деятельность.

Как помочь нашим защитникам финансово

Каждая гривна важна и может помочь в лечении нашим защитникам. Перевести средства можно по реквизитам, которые публикуем ниже. Фонд работает прозрачно о своей деятельности отчитывающейся.

Реквизиты, на которые можно перевести средства:

счет фонда

Наименование получателя: БФ ПАТРОНАТНОЙ СЛУЖБЫ Ангелы АЗОВАЯ

Код получателя: 44853674

Счет в формате согласно стандарту IBAN: UA973052990000026002026224377

Название Банка: АО КБ "ПриватБанк"

счет учредительницы фонда

Получатель: (https://i.imgur.com/EWsBYCQ.jpeg) Толкачева Елена Александровна

АО КБ "ПриватБанк": 5168752003016162 – UAH

"Монобанк": 5375411504836680 – UAH и Злотый (PLN)

IBAN: UA963220010000026209327739902

Swift: UNJSUAUKXXX

PayPal: olenayasko@gmail.com

BTC: 1BAkfVnRxpvQPdcgeS6y72uMUjk5GGuJSF

ETH: 0x8e63a242acfa1c2984a02934c7295b0972fcad0c

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О развитии фонда и его деятельности, героических историях, которые записывают "Ангелы Азову", можно прочитать в телеграм-канале организации.

Одной из таких героических историй является история помощи Дэусу.

Во время Широкинской операции Деус получил очень сложную травму позвоночника с контузией спинного мозга. Спасенный собратьем, который его вытащил раненого из-под обстрела.

Врачи дали негативный прогноз: ходить точно не сможет. Впрочем, один профессор пообещал поставить бойца на ноги – Деусу установили нейростимуляторы. Впоследствии выяснилось, что устанавливать стимулятор не нужно было, это было врачебной ошибкой и только ухудшило состояние военного.

В конце концов стимулятор пришлось удалить – это было непросто, в Украине удалось найти только одного хирурга, который проводил подобные операции. Сама же операция тоже не прошла без осложнений: один из электродов прорезал оболочку спинного мозга и застрял в эпидуральном пространстве, раздражая спинной мозг. Это вызывало тяжелые боли. К тому же провода успели обрасти рубцовой тканью, что угрожало онкологией.

После многих скитаний Дэусу провели успешную реабилитацию. Он смог не только ходить, но и стать шкипером парусной яхты!

С началом полномасштабного вторжения, военный собирает оружие оккупантов, которое затем изучают в исследовательском центре Укроборонпрома, а также собирает квадрокоптеры для военных.

История Дэуса не была бы возможной без готовности украинцев помогать в трудный момент. Именно благодаря средствам украинцев и работе фонда боец смог вернуться в жизнь.



Военный Деус прошел реабилитацию благодаря фонду / Фото "Патронатная служба "Ангелы Азову"