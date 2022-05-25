Фонд полку "Азов" оголосив збір коштів

Патронатна служба полку "Азов" оголосив збір коштів на потреби поранених воїнів і родин загиблих. Кожен з нас може долучитись до збору грошей, які направлять на потреби воїнів гарнізону Маріуполя.

Увага "Останній день на Азовсталі": оприлюднили потужне відео, кадри якого передав гарнізон Маріуполя

Яку допомогу надає фонд: на що потрібні гроші

Патронатна служба з початку війни, з 2014 року, займається лікуванням, реабілітацією поранених бійців та допомогою їх сім'ям. Кошти потрібні на дорогі препарати, операції, протезування.

Також організація займається супроводом родин загиблих воїнів, допомагаючи із похованням, підтримує родини після втрати.

Наразі фінансові ресурси підрозділу вичерпані, тож патронатна служба "Янголи Азову" оголосила про збір коштів, щоб мати можливість продовжувати діяльність.

Як допомогти нашим захисникам фінансово

Кожна гривня – важлива і може допомогти у лікуванні нашим захисникам. Переказати кошти можна за реквізитами, які публікуємо нижче. Фонд працює прозоро про свою діяльність звітує.

Реквізити, на які можна переказати кошти:

рахунок фонду

Найменування одержувача: БФ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ ЯНГОЛИ АЗОВУ БО

Код отримувача: 44853674

Рахунок у форматі згідно зі стандартом IBAN: UA973052990000026002026224377

Назва Банку: АТ КБ "ПриватБанк"

рахунок засновниці фонду

Отримувач: (https://i.imgur.com/EWsBYCQ.jpeg)Толкачова Олена Олександрівна

АТ КБ "ПриватБанк": 5168752003016162 – UAH

"Монобанк": 5375411504836680 – UAH та Злотий (PLN)

IBAN: UA963220010000026209327739902

Swift: UNJSUAUKXXX

PayPal: olenayasko@gmail.com

BTC: 1BAkfVnRxpvQPdcgeS6y72uMUjk5GGuJSF

ETH: 0x8e63a242acfa1c2984a02934c7295b0972fcad0c

До теми Побратимів випалило до кісток, – дружина захисника "Азовсталі" поділилась моторошною розповіддю

Про розвиток фонду та його діяльність, героїчні історії, які записують "Янголи Азову", можна прочитати у телеграм-каналі організації.

Однією з таких героїчних історій, є історія допомоги Деусу.

Під час Широкинської операції Деус отримав дуже складну травму хребта з контузією спинного мозку. Врятований побратимом, який його витягнув пораненого з-під обстрілу.

Лікарі дали негативний прогноз: ходити точно не зможе. Втім, один професор таки пообіцяв поставити бійця на ноги – Деусу встановили нейростимулятори. Згодом з'ясувалося, що встановлювати стимулятор таки не потрібно було, це було лікарською помилкою та лише погіршило стан військового.

Зрештою, стимулятор довелось видалити – це було непросто, в Україні вдалось знайти лише одного хірурга, який проводив подібні операції. Сама ж операція теж не минула без ускладнень: один з електродів прорізав оболонку спинного мозку та застряг в епідуральному просторі, подразнюючи спинний мозок. Це спричиняло важкий біль. До того ж проводи встигли обрости рубцевою тканиною, що загрожувало онкологією.

Після багатьох поневірянь Деусу провели успішну реабілітацію. Він зміг не тільки ходити, але й стати шкіпером вітрильної яхти!

З початком повномасштабного вторгнення, військовий збирає зброю окупантів, яку потім вивчають у дослідницькому центрі Укроборонпрому, а також – збирає квадрокоптери для військових.

Історія Деуса не була б можливою без готовності українців допомагати в скрутну мить. Саме завдяки коштам українців та роботі фонду боєць зміг повернутись до життя.



Військовий Деус пройшов реабілітацію завдяки фонду / Фото "Патронатна служба "Янголи Азову"