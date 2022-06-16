Маріуполь і "Азовсталь" стали цитаделлю для наших захисників. Коли місто і сотні кілометрів навколишньої території були окуповані ворожими військами, українські бійці мужньо тримали оборону. На жаль, ціною власних життів і здоров'я.

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Весною гелікоптери здійснили сім вильотів у Маріуполь – вночі й на дуже малих висотах, щоб обійти російську протиповітряну оборону. Вони привозили захисникам зброю, ліки, їжу, воду та забирали поранених військових.

Нам вдалося поговорити з Михайлом – бійцем, якого евакуювали з "Азовсталі". Його історія вражає – захисник добровольцем погодився летіти в окупований Маріуполь, аби допомогти побратимам, полку. Однак під час боїв у місті отримав складне поранення. Тоді його евакуювали на підконтрольну Україні територію. Обидва польоти були успішними.

З міркувань безпеки ми не оприлюднюємо особисту інформацію про Михайла та не показуємо його обличчя.

Розмова з евакуйованим з Маріуполя пораненим захисником: дивіться відео

Михайло – досвідчений боєць полку захисників Маріуполя. У сам полк він потрапив ще в 2015 році. Зокрема, у серпні пішов добровольцем на АТЕК (завод у Києві, де військові мали базу для тренувань), де пройшов курс молодого бійця. А вже у вересні приєднався до полку і тренувався поглиблено. Михайло проходив службу до 2018 року, а тоді звільнився через сімейні обставини.

Однак ранок 24 лютого знову повернув його у полк, до побратимів. Колись він обіцяв їм, що обов'язково повернеться, якщо буде загострення. Спершу Михайло разом з іншими ветеранами полку захищав Київщину, а згодом добровольцем полетів у заблокований Маріуполь.



Розмова з Михайлом, евакуйованим захисником / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Мав їхати у Маріуполь, але через повістки не зміг: перші 2 місяці Михайло воював на Київщині

Як для вас почалася війна 24 лютого?

24 лютого я одразу зв'язався зі своїми і мав їхати в Маріуполь. Але мені від мого "чудового" військкомату прийшли 2 повістки. Доки я з ними розбирався, потяг на Маріуполь поїхав, і я не встиг виїхати. Тому пішов туди, де збираються всі бійці полку. Там вже зібралися люди, які йшли захищати Київ, Київську область.

Повістки вам прийшли у перший день війни?

Повістка мені прийшла десь 22 чи 23 лютого. У військкоматі нас збирали, щоб подивитися, скільки людей збереться. Але я їм тоді сказав: "Хлопці, у мене повістка від полку. Все, бувайте здорові".

Наскільки я знаю, так зробили багато людей з нашого полку. Мені дуже не сподобалося у військкоматі те, навіщо нас збирали. Щось таке, знаєте, лише для статистики. Тому я пішов до своїх. Там вже почалася моя робота.

На якому напрямку ви були?

З початку війни я десь 2 місяці був на Київщині – це Буча, Мощун, Горянка. Тобто початок цієї нової хвилі застав мене там.

Наскільки важкими для вас були бої там?

Ну, трохи важко було молодим бійцям, які ще не обстріляні. У Мощуні було дуже багато артилерії і за всіма треба було дивитися, тому що людина, яка не знає, що це, може зробити неправильний вибір і її можна втратити. Але було більш-менш нормально, навіть досить гарно – хлопці прийняли "арту".

На Київщині – це була успішна спецоперація, адже вам вдалося вибити російські війська.

Там було багато підрозділів, які брали участь в боях. Я думаю, це була така спільна робота усіх.

Це конкретно по Києву. Далі ми поїхали на "Азовсталь".

Це був перший політ, яким летіли бійці на підтримку побратимам у заблокований Маріуполь

Як ви взагалі потрапили на "Азовсталь" і в Маріуполь?

Красиво (сміється).



Гелікоптер, яким евакуйовували бійців з "Азовсталі" / Скриншот

Нам говорили, що може щось плануватися для порятунку наших хлопців.

Потім відбирали добровольців, зокрема людей з гарним досвідом бойових дій. І відібрали певну кількість людей. Нам на добровільних засадах запропонували, хто хоче йти у Маріуполь. Багато людей зголосилися, більше, ніж туди потрапили. Це тому, що на "Азовсталь" могла полетіти певна кількість людей.

Ми не знали, як ми туди потрапимо. Нас вивезли з Києва у певному напрямку. Там нас попередили, як ми будемо потрапляти в Маріуполь, і наступного ранку вже був рейс.

Це був один з перших польотів, наскільки я розумію?

Це перший політ, коли конкретно полетіли вже люди на підтримку, наскільки я знаю. Чи він був перший загалом, чи ні – не скажу, бо не маю інформації. Я знаю, що наша група летіла в Маріуполь одна із перших.

Це дуже мужній крок – наважитись полетіти допомагати побратимам, розуміючи, що територія навколо міста окупована, хлопці в облозі і шляху прориву до них немає. Які у вас були відчуття і чому прийняли для себе це рішення?

Нас попередили, чим це може завершитися. Там не було нікого, хто не знав, що може трапитися. Всі все знали.

Чому полетів?

По-перше, я дав обіцянку своїм, що якщо буде загострення чи новий конфлікт, то я повернуся. Але мені не вийшло – зорі так склалися, що в перших числах у Маріуполь я не потрапив.

По-друге, там були всі мої побратими. Це не просто побратими, це більше як сім’я. Я не знаю, як це передати – там були всі свої.

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Ви підтримували з захисниками в Маріуполі зв’язок?

Коли я ще був у Києві, на зв'язок із хлопців ніхто не виходив, бо у них його не було, його дуже сильно глушили. Ще й пошкодили інфраструктуру, тому зв'язок то був, то ні. Але коли можливість з'явилася, загалом якийсь зв'язок ми підтримували. Розумієте, у Київській області теж роботи вистачало.

Звісно, ніхто не казав, що буде летіти чи їхати в Маріуполь.

Але хлопці зраділи, коли я приїхав (сміється). Багато навіть не чекали цього. Та й їм потрібна була допомога – якийсь БК, медикаменти, інше.

Тому охочих летіти було багато. Не скажу, що їх було море, але є багато хлопців, які зголосилися, хоч не потрапили туди.

Можливо, я зараз скажу дуже жорстоку, але правдиву фразу – багато військових, які йдуть на передову в точки, де тривають важкі бойові дії, розуміють, що кожного дня, хвилини секунди, можуть померти. Тобто ти свідомо йдеш з розумінням того, що можеш не повернутися. У вас теж було таке розуміння і відчуття?

Так. Звісно, людина котра взагалі може аналізувати, що коїться…

Усі розуміли, що вони летять у заблокований Маріуполь, і що буде далі – ніхто не знав. Тобто ми знали, що ми маємо дійти туди. Далі всі розуміли, що як би не було, всі там залишаються.

Як у цей час в Маріуполі вам було емоційно? З одного боку, ви розумієте, що перебуваєте в такій дуже гарячій точці війни, а з іншого, як ви вже говорили, ви приїхали до своїх дуже рідних людей.

Я був радий всіх бачити, радий, що хлопці живі. Але там не було достатньо часу, щоб проявляти якісь емоції. Було дуже багато роботи і дуже мало часу на сон. Часто бувало таке, що людину поранили і ти маєш її замінити – спав ти чи ні.

Є якийсь хороший момент з того часу, що ви можете згадати? Або історія, яка особливо запам’яталася?

Багато історій є, нема чого дітям розказати (сміється). Мабуть, найкраще було, коли я приїхав і зустрів побратимів. Вони були раді мене бачити, і я був радий бачити їх.

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Ви у Маріуполі не були весь час, але за цей період, за ці дні, що було найважчим? Які бої або моменти були для вас найважчими?

Я не знаю. Для мене це дещо по-іншому. Військовий у цій ситуації трохи по-іншому все бачить і аналізує.

У мене, наприклад, було дуже мало досвіду участі в міських боях. Тому перші 2 дні були дуже незвичні, але я б не сказав, що важкі. Це інше поле бою. Місто – це зовсім інше поле бою у порівнянні з селом, лісом, полем. Є набагато більше точок, звідки тебе можуть уразити, ситуація дуже швидко змінюється.

Ще трохи дико було дивитися на те, що ти йдеш вулицями, а всюди валяються трупи цивільних, є ями від авіабомб, складені, згорілі будинки.



Зруйнований росіянами Маріуполь / Фото полку захисників міста

Також дикувато було те, що цивільні люди у Маріуполі вже звикли до війни і деякі з них поводилися, ніби нічого не відбувається.

Але щоб була якась складність – не знаю... Може, військові просто дуже швидко адаптуються. Тим паче, у мене вже був бойовий досвід, і мені було набагато легше.

Ви згадали про цивільних. Наскільки вони ускладнювали вам завдання вести бої в місті, залишаючись там?

Ускладнювали, це точно. Деякі цивільні могли просто під час боїв ходити собі, наче нічого не коїться. І ти мусиш їм кричати або казати, що туди не можна, там бій.

Були випадки, коли люди просто йшли собі типу "нічого страшного", і їх убивали.

Я сам бачив, як дід йшов по воду у якийсь бювет, йому сказали, щоб він обійшов 3 квартали, там його пропустять. Але він пішов навпростець і його застрелили. На жаль, евакуювати чи допомогти йому чимось не було можливості, він вже не рухався.

Цивільні більше допомагали вам чи заважали?

У тих місцях, де я був, вони боялися надавати нам якусь інформаційну допомогу. Але загалом були люди, які багато турбувалися і помагали, – то каву принесуть гарячу, то їжу. Тому здебільшого люди були лояльні до українських воїнів.

Водночас люди, які були, скажімо так, нелояльні до нас, не видавали себе. Нас попередили, що вони також є і їх багато. Наскільки багато – я не знаю. Тому нам сказали бути обережними.

Сам Маріуполь сильно змінився?

Місто змінилося дуже, його просто було не впізнати. Начебто ті самі вулиці, але всюди все згоріле, розбите. Дороги в дірках від арти та від авіабомб.

Коли я потрапив на "Азовсталь", то бачив вирви від тонних авіабомб. Було враження, що може прилетіти добре.



Росіяни постійно обстрілювали ​"Азовсталь" з усіх сторін / Скриншот

При пораненні мене відкинуло аж у підвал, я лежав і бачив свої ноги, дірки

Як ви отримали поранення, за яких обставин це сталося?

Поранили мене зранку, коли ми мали евакуювати 200-го і 300-го.

Точно невідомо, але у нас була така позиція, куди не могла дострелити арта, бо ми були за будинками, і міномети теж. Але над нами літати дрони. Тому ми поховалися і прибрали людей з вулиць. Однак за певних обставин почався обстріл – я думаю, це був або безпілотник, або щось схоже. Арта не могла туди добити, бо стіни будівлі стояли таким чином, що перекинути їх неможливо було.

Спочатку поранили мого побратима, його затягли в парадний надавати медичну допомогу. Я забрав його зброю. Також на вулиці ще були люди і я сказав їм, щоб всі йшли в укриття. Тоді почався обстріл і поранило ще 4 військових.

І поранило мене – прилетіло десь в 3 метрах від мене. Я відчув, як мене кидануло і закинуло в підвал. Це було так сильно, що я впав і бачив свої ноги, дірки на штанах. Я ще одразу про них подумав: "Де я візьму нові штани?" (сміється). А тоді вже побачив, що потекла кров, і почав надавати собі медичну допомогу.

Самі собі?

Так, у кожному підрозділі нормально вчать особистій медицині, наданню собі медичної допомоги. Без цього воїни довго не живуть. Тому це дуже корисно.

Яке у вас було поранення?

Поранення двох колін. З дрібного – палець пробило, але то вже таке.

Я надав собі першу медичну допомогу, вийшов до своїх по рації, вони теж спустилися в підвал. Побратими мене перевірили і я далі продовжив надавати собі медичну допомогу сам, а вони займалися іншими хлопцями. На жаль, один не вижив, помер від критичної кровотечі.

Як вас евакуювали з тієї точки на "Азовсталь"? І як проходило лікування в шпиталі, як медики в обставинах, в яких ви були, змогли надавати вам допомогу в бункерах заводу?

Я на "Азовсталі" багато не побув, тому що умовно сьогодні мене поранило, а вже завтра – евакуювали. Нас забрали звідти на броні, завезли десь в якийсь підвал. Я так розумію, що це все ж таки на "Азовсталі" було. У цьому бункері я пролежав до ранку, а тоді нас евакуювали.



Поранені військові в бункерах "Азовсталі" / Фото надане полком захисників Маріуполя

Багато поранених було з вами у цьому польовому шпиталі? І з якими травмами – важкими чи з різними?

У кімнаті, де я був, було десь близько 50 людей.

Травми різні – і ампутації, і стрілкові поранення, і мінно-вибухові травми.

У той час у медиків ще була умовно достатня кількість медикаментів – знеболювальних, антибіотиків?

Я точно не знаю, але медикаменти були, знеболювальне було, чим іммобілізувати рани теж було. Мені це все зробили і я чекав на евакуацію.

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Я не хотів летіти назад, але розумів, що з пораненням лише погіршу ситуацію

З вашої кімнати в бункері всіх поранених бійців евакуювали? І як взагалі відбувалася евакуація?

Точно не знаю, але, здається, всіх евакуювали. Були декілька хлопців, яких я там бачив, і які вже летіли разом зі мною.

Зранку нас повантажили в машини, привезли на точку, звідти перевантажили у вертольоти і ми вилетіли.

Підготовка і все тривало десь 2 години максимум.

Чому ви погодились на евакуацію? Насправді це дуже важкий, емоційний момент – росіяни тоді вже збивали наші літаки. І ви, напевне, розуміли, що йдете на дуже великий ризик.

Я взагалі не хотів летіти назад. Але розумів, що з таким пораненням лише погіршу ситуацію, бо мене потрібно буде лікувати, годувати, доглядати за мною. Та й я не міг самостійно рухатись. Тому питання вже не стояло.

З приводу небезпеки евакуації, то вважаю, що це менша небезпека, ніж лежати десь в бункері і просто чекати, коли за тобою або прийдуть, або хлопцям доведеться тебе витягати, доглядати. Це зайвий тягар.

Коли ви сіли на борт евакуаційного вертольота, які були відчуття?

Я точно не знаю. Але, мабуть, як і першого разу, – дивні. Не було якогось полегшення, але я розумів, що вже щось кудись йде, щось коїться, і, може, воно й на краще.

Кого евакуювали разом з вами?

Зі мною евакуювали і важкопоранених – були лежачі хлопці, були ті, хто міг сидіти, але з важкими пораненнями верхніх кінцівок. Різне...

Скільки тоді було людей – не маю інформації. Я знаю, що в Мі-8 влізає, здається, 15 людей. Це все, що можу сказати.

Коли ви прилетіли на підконтрольну Україні територію, видихнули з полегшенням?

Ну, в принципі, так. Перше, що я сказав лікарю зі швидкої, – що треба сходити в казино. Бо вважаю, що для мене прилетіти туди в Маріуполь і вибратися звідти – це дуже великий фарт.

Вважаєте себе щасливчиком у цьому випадку?

Навіть не знаю, як це розцінювати. Сталося, що сталося. Значить так мало бути.



Михайло розповів нам про евакуацію з Маріуполя і поранення / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Російська авіація почувалася в Маріуполі як вдома, літала коли і як хотіла. Тому те, що наші літаки змогли зайти в місто і евакуювати вас, і не один раз, – це операція, яка не має аналогів у світі. Вона точно увійде в історію.

Як казав сліпий: "Побачимо".

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Побратими з "Азовсталі" зробили сюрприз на день народження, коли був в лікарні

Вже коли ви були тут, у безпеці, чи продовжили спілкуватися з хлопцями, які залишися на "Азовсталі"?

Так, тоді був зв’язок. Хлопці навіть примудрилися подзвонити мені на день народження в госпіталь і привітати. Це було дуже класно.

То був вечір 27 квітня, усі мене цілий день вітали. І тут дзвонять мої, я думаю: "Ого". Беру телефон, а вони ще й по відео привітали. Теж сказали, що я фартовий.

Це так мило! І дуже мотивує в таких випадках. Важливо, що побратими пам’ятали про ваш день, бувши на "Азовсталі", у тих страшних умовах.

Ці пам’ятають, це точно.

Яка загалом була атмосфера на "Азовсталі" між вами, військовими?

На "Азовсталь" ми прилетіли, коли десь ще пів міста було підконтрольне полку, українським військам. І цей час ми воювали в місті.

"Азовсталь" була цитаделлю. Я був там тільки коли прилетів і полетів.

Зброї у вас було достатньо на той момент? Їжі?

Їжа, в принципі, була. Я майже тиждень їв шоколадки, бо не було часу. Хлопці готували, щось було. Не скажу, що прямо з горою, але якась їжа була – десь гірша, десь краща, але тоді з голоду ніхто не помирав. А те, що там чогось не вистачало, – то вже таке.

У бункерах заводу, окрім військових, були і цивільні. Ви перетинались з ними, спілкувалися?

Я бачив цивільних, але ми мало перетиналися. Я ж на "Азовсталі" був дуже мало, бо весь час був у місті.

А в місті з цивільними був контакт?

Так, багато. У будинках, які ми захищали, за які велися нормальні бої, майже всюди в підвалах були цивільні. Для руських не було проблеми під’їхати під цей будинок і просто з танку спустити якийсь парадний, перший поверх. Для них це нормально.

Як вилікуюсь, планую далі воювати – маємо ворога вигнати

Як почуваєтесь зараз? Скільки вже триває ваше лікування, реабілітація і скільки ще часу потрібно?

Лікування тривало десь півтора місяця, здається. Ходив на милицях і дуже погано, то була пародія на ходьбу. Тут (у реабілітаційному центрі – 24 канал) за мене взялися дуже класно і швидко. Спочатку я викинув одну милицю, потім – іншу. Хоча, ту іншу я лишив.

Але зараз ви без неї.

Без неї. Вона мене так задовбала, що я її підірву (сміється).

А як ваші рідні поставилися до того, що ви погодилися їхати в Маріуполь? Як сприймали поранення?

Про Маріуполь я нікому не казав. Я просто попередив, що мене деякий час не буде, і що матиму поганий зв’язок, все таке. Мати здогадувалася, бо вона мене добре знає. Але два рази я зміг зв’язатися з нею з Маріуполя. Більше я нікому нічого не казав.

Мама не знала, що я поранений, доки я вже більш-менш не став на ноги і не зрозумів, що буду нормально ходити і бігати. Тоді я вже їй сказав.

Як мама відреагувала? Адже в таких випадках рідні дуже переживають, і водночас дуже зляться, що ви їм не сказали раніше.

Мені здається, для мами це новиною не було. Вона в мене така, як партизан. Переживала, але я ж їй сказав, що вже все зажило, ходжу, тому все добре.

Ми теж бажаємо вам швидше одужати, щоб все було добре.

Зараз ви в безпеці, наскільки це можливо, відновлюєтеся. Що плануєте робити далі?

Далі воювати.

Хочете повертатися до полку?

Думаю, що так.

Вже говорили про це з кимось?

Та мені хлопці дзвонять і питають: "Коли ти вже приїдеш?". Тут без варіантів, маємо ворога вигнати. Тільки так.

Не важко вам морально задумуватись про те, що потрібно знову повертатися в активні бойові дії?

Ні.

Це дуже сильно і дуже важливо.

У нас більшість хлопців таких. Я не буду говорити за всіх, але те, що я бачив – більшість поранених, які можуть повернутися, хочуть повертатися. Це й хлопці з нашого полку, й інші підрозділи.

Командир полку, хлопці з "Азовсталі" – залізні люди

Знаєте, операція, яка тривала в Маріуполі, всі бої – це дуже героїчні події, які точно увійдуть в історію. Про них будуть говорити і за 100, і за 200 років точно. І всі наші захисники, зокрема й ви, усі герої. Насправді. Можливо для вас ці слова звучать дуже високо, але так є.

Я не знаю, як на це реагувати (посміхається і задумується). Знаю, що хлопці з "Азовсталі", мої побратими і командир полку (Денис Прокопенко "Редіс – 24 канал) – вони просто залізні. Залізні люди. Ніяка Росія чи хтось інший з ними нічого не можуть зробити, бо немає зброї проти вільної людини.

Це насправді так. Завдяки їм та іншим нашим захисникам ми маємо можливість зараз з вами тут сидіти і говорити. Тому що вони тримали і тримають фронт, міцно.

До речі, перед евакуацією усіх наших захисників з "Азовсталі" хтось із хлопців виходив з вами на зв’язок? Який у них був настрій?

Хотілося б, щоб хлопці повернулися скоріше.

Перед евакуацією на зв’язок виходив мій побратим. Я ще не знав, що їх будуть виводити, бо ніякої конкретики не було. Він у двох словах дещо розповів і сказав, що зараз нічого більше сказати не може, тому потім поговоримо.

Тепер маєте дочекатися цієї розмови.

Так.

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І наостанок – про що мрієте?

Ой, мрій багато, дуже багато. З таких планових – звісно, сім’я, дім, все як у всіх.



Михайло, захисник Маріуполя / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал