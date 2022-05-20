Дмитро Козацький не лише боронить нашу землю від окупантів. Він ще й робить надзвичайно потужні та життєствердні фотографії. А локаціями для них останнім часом став металургійний комбінат "Азовсталь".

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"Азовсталь" стала справжнім прихистком

У своєму інстаграмі захисник Маріуполя з позивним "Орест" написав коротенький пост. У ньому він подякував "Азовсталі" за прихисток.

Ну от і все. Дякую за прихисток, "Азовсталь" – місце моєї смерті і мого життя,

– написав він під публікацією.



Дмитро Козацький виклав нові потужні фото з "Азовсталі" / Фото з інстаграму Козацького



Дмитро Козацький виклав нові потужні фото з "Азовсталі" / Фото з інстаграму Козацького

Зауважимо, що Дмитро Козацький не вперше викладає такі сильні та символічні кадри з "Азовсталі". Раніше ми розповідали про кадр, на якому військового буквально пронизує промінь світла, який потрапляє на територію комбінату крізь пробитий дах.

Ця світлина надзвичайно символічна, адже вона вкотре підкреслює, що світло завжди перемагає темряву. Так само і Україна щоденно наближається до тріумфу над "другою армією світу".

Раніше ми розповідали про те, що Дмитро Козацький на території металургійного комбінату проникливо виконав пісню "Stafania" KALUSH Orchestra. На фоні можна почути, як у його спів буквально врізаються ворожі снаряди, які безперервно летять на "Азовсталь".

Що відомо про Дмитра Козацького

Хоч у захисника Маріуполя позивний "Орест", та звати його насправді Дмитро Козацький. А самого військового буквально називають "очима "Азовсталі". І не дивно, адже його потужні та пронизані героїзмом кадри з Маріуполя вже облетіли весь світ.

Яка зараз ситуація в Маріуполі: коротко про головне

Російські військові практично повністю зруйнували Маріуполь. Саме місто зараз буквально на межі екологічної катастрофи. А відсутність водопостачання, запевняють у ВООЗ, може стати причиною поширення інфекційних захворювань, зокрема, холери.

Зараз у місті перебувають близько 150 тисяч мешканців. Загинули ж від рук окупантів щонайменше 22 тисячі маріупольців.

З "Азовсталі" на початку травня вдалося вивезти цивільних. А вже 16 травня з комбінату евакуювали поранених захисників Маріуполя. Це зробили після того, як вище керівництво віддало наказ військовослужбовцям зберегти свої життя.

Напередодні, 19 травня, заступник командира полку "Азов" зняв відеозвернення. У ньому військовий з позивним "Калина" зазначив, що операція з порятунку все ще триває.

Наразі наших військових перевозять до непідконтрольних Україні територій. Водночас у Генштабі ЗСУ зазначили, що вірять у те, що російська сторона дотримається своїх зобов'язань.

Припущення стосовно евакуації захисників Маріуполя висловили в Інституті з вивчення війни. Там зазначили, що на такий крок керівництво Кремля могло погодитися задля того, щоб назвати Маріуполь своїм містом.

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