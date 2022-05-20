Дмитрий Казацкий не только защищает нашу землю от оккупантов. Он еще и делает очень мощные и жизнеутверждающие фотографии. А локациями для них в последнее время стал металлургический комбинат "Азовсталь".

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"Азовсталь" стала настоящим убежищем

В своем инстаграме защитник Мариуполя с позывным "Орестом" написал коротенький пост. В нем он поблагодарил "Азовсталь" за убежище.

Ну вот и все. Спасибо из приют "Азовсталь" – место моей смерти и моей жизни,

– написал он под публикацией.



Дмитрий Казацкий выложил новые мощные фото с "Азовстали" / Фото из инстаграма Казацкого



Дмитрий Казацкий выложил новые мощные фото с "Азовстали" / Фото из инстаграма Казацкого

Отметим, что Дмитрий Казацкий не в первый раз публикует такие сильные и символические кадры с "Азовстали". Ранее мы рассказывали о кадре, на котором военного буквально пронзает луч света, попадающий на территорию комбината сквозь пробитую крышу.

Эта фотография чрезвычайно символична, ведь она еще раз подчеркивает, что свет всегда побеждает тьму. Также и Украина ежедневно приближается к триумфу над "второй армией мира".

Ранее мы рассказывали о том, что Дмитрий Казацкий на территории металлургического комбината проникновенно исполнил песню "Stafania" KALUSH Orchestra. На фоне можно услышать, как в его пение буквально врезаются вражеские снаряды, которые непрерывно прилетают на "Азовсталь".

Что известно о Дмитрии Казацком

Хотя у защитника Мариуполя позывной "Орест", но зовут его действительно Дмитрий Казацкий. А самого военного буквально называют "глазами "Азовстали". И не удивительно, ведь его мощные и пронзенные героизмом кадры из Мариуполя уже облетели весь мир.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе: коротко о главном

Российские военные практически полностью разрушили Мариуполь. Сам город сейчас буквально на грани экологической катастрофы. Отсутствие же водоснабжения, уверяют в ВОЗ, может стать причиной распространения инфекционных заболеваний, в частности, холеры.

Сейчас в городе находятся около 150 тысяч человек. Погибли от рук оккупантов по меньшей мере 22 тысячи мариупольцев.

С "Азовстали" в начале мая удалось вывезти гражданских. А уже 16 мая с комбината эвакуировали раненых защитников Мариуполя. Это сделали после того, как высшее руководство приказало военнослужащим сохранить свои жизни.

Накануне, 19 мая, заместитель командира полка "Азов" снял видеообращение. В нем военный с позывным "Калина" отметил, что операция по спасению все еще продолжается.

В настоящее время наших военных перевозят в неподконтрольные Украине территории. В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что верят в то, что российская сторона придерживается своих обязательств.

Предположение об эвакуации защитников Мариуполя высказали в Институте по изучению войны. Там отметили, что на такой шаг руководство Кремля могло согласиться с тем, чтобы назвать Мариуполь своим городом.

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